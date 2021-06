Pagcor nagbabala sa mga negosyante vs scammer

Nagbabala ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) dahil sa naglipanang scammer na ginagamit ang pangalan ng kanilang ahensya.

Ayon sa pahayag ng Pagcor, nakatanggap sila ng mga report kung saan nagpapanggap na empleyado nila ang ilang manggagantso.

Lumalapit umano ang mga ito sa ilang negosyante at supplier upang makasali sa bidding para sa supply ng pastry at bottled water ng Pagcor, kasama ang mga branch ng Casino Filipino.

Gumagamit ang mga scammer ng pekeng dokumento kung saan ginaya ang pirma ng ilang Pagcor official para makapanghingi ng limpak na pera sa mga supplier upang masigurado umano ang kontrata sa ahensya.

“Pagcor is warning the public, especially local business owners, not to fall prey to these fraudulent activities,” pahayag ng ahensya.

Para masigurong ligtas ang transaksyon, maaaring mag-email sa info@pagcor.ph o kaya’y tumawag sa mga contact number na nakalista sa Contact Us page ng Pagcor website.