Pagbuwag sa Road Board diskarte ng Malacañang

NANINIWALA si Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin na nasa kamay na ng Malacañang ang pagbuwag sa Road Board.

Ini-adopt na aniya ng Senado ang panukala kaya ang Malacañang na ang may “final say” sa usapin.

“I think the abolition of the Road Board and reversion of the MVUC funds back to the DPWH is in the hands of Malacañang,” pahayag ni Villarin.

Kung magmamatigas umano si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo at mga kaalyado nito ay mapapaaway lamang ang mga ito sa Malacañang.

Ang Road Board aniya ay nakapailalim sa ehekutibo kaya prerogative nito ang pagbuwag sa tanggapan.

Ipinunto pa ni Villarin na ang pagtuturuan sa sangay ng ehekutibo at legislative sa isyu ng pork barrel at budget insertion ay hindi makakatulong sa pagresolba ng usapin.

“The use of savings and augmentation of funds are presidential powers shared with Congress. Both are guilty in dipping their hands to public funds where accountability and transparency are absent,” dagdag ni Villarin.

Panghuli, iginiit ng Akbayan solon na mistulang hindi natuto ng leksyon ang mga nakapuwesto sa aral ng nakaraan.