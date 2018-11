Pagbuhos ng mga sundalo, pulis sa Bicol, Visayas pantapat sa mga private army

PINAKAKALMA ng isang lider ng Kamara ang mga nag-aalala na humantong sa pagdedeklara ng Batas Militar sa buong bansa ang diskarte ng pagtatalaga ng mas maraming sundalo at mga pulis sa rehiyon ng Bicol at ilang parte ng Visayas.

Binigyang-diin ni Deputy Speaker at Batangas Rep. Raneo Abu na ang Memorandum Order No. 32 na inisyu ng Malacañang ay makakatulong para supi­lin ang ‘lawless violence’ at ‘acts of terror.’

“I fully support the initiative of the administration in deploying additional troops to curb lawless violence in some parts of the country,” pahayag ni Abu.

Sinabi naman ni Samar Rep. Edgar Mary Sarmiento na matagal na umanong ipinagdarasal ng mga Samareño ang pagtatalaga ng mas maraming pulis at ­sundalo sa Samar.

Ayon kay Sarmiento, ang direktiba ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng inilabas nitong Memorandum Order No. 32 ay tugon sa dasal ng mga taga-Samar na madalas nililigalig ng mga private armed group tuwing panahon ng ­halalan.