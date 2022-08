Pagbuhay ng peace talks suportado sa Kamara

Suportado ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro ang mungkahi ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda para sa muling pagbuhay ng peace negotiations sa pagitan ng rebeldeng komunista.

“We support Senator Loren Legarda’s call for the resumption of peace talks especially as the Comprehensive Agreement on Social Economic Reforms is next on the agenda and so that the common goal of addressing poverty and attaining just and lasting peace can be realized,” ayon kay Castro.

Naniniwala ang lady solon na sa pamamagitan lamang ng peace talks matutugunan ang tunay na ugat ng hindi at armadong labanan.

Dahil dito, panawagan ni Castro sa sambayanan na patuloy na itaguyod ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. (Eralyn Prado)