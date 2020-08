Pagbubukas ng lotto naudlot

Hindi na muna matutuloy ang napipintong pagbubukas sana ng operasyon ng Lotto ngayong Agosto 4 sa Metro Manila at karatig lalawigan matapos ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim na muli ang mga naturang lugar sa mas mahigpit na modified enhanced community quarantine (MECQ).

Sa opisyal na pahayag ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), sinabi nito na bukod sa pagpapaliban nang pagbabalik ng limitadong operasyon ng lotto ay suspendido rin muna ang operasyon ng instant sweepstakes at online Keno sa mga nasabing lugar mula ngayong Agosto 4 ng hatinggabi hanggang sa Agosto 18.

“In view of the pronouncement by President Rodrigo Roa Duterte to revert NCR, Bulacan, Cavite, Rizal and Laguna to Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) from August 4 midnight to August 18, 2020, Instant Sweepstakes tickets, Keno, including the scheduled resumption of lotto operations in these areas shall be SUSPENDED until further notice,” pahayag ng PCSO. (Edwin Balasa)