Pagbili ng bisikleta hindi bubuwisan

Inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang tax provision ng panukala na naglala­yong palawakin ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong paraan ng transportasyon sa bansa.

Walang tumutol sa mga miyembro ng komite ng aprubahan ang panukala sa pagdinig kahapon.

Sa ilalim ng panukala, ang bisikleta na binili ng kompanya para sa mga tauhan nito ay hindi bubuwisan.

Ang gastos naman ng employer sa pagpapagawa ng equipment ay maaaring ibawas sa taxable gross income nito.

Ang mga negosyo namang magtatayo ng pagawaan ng bisikleta ay maaari namang kumuha ng tax incentive sa ilalim ng National Internal Revenue Code.

Hinihimok din ng panukala ang Department of Transportation (DOTr) sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) at Department of Finance (DOF) na maghanap ng pondo mula sa ibang bansa na magagamit upang mas dumami ang mahikayat na gumamit ng bisikleta. (Billy Begas)