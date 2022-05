Pagbibitiw ng mga gov’t exec pinaubaya sa next admin

Ibinigay na ng Malacañang sa susunod na administrasyon ang desisyon kung kinakailangan pang mag sumite ng courtesy resignation ang mga appointed official ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“On the submission of courtesy resignations of appointed officials, this is best answered by the incoming administration lalong-lalo na iyong mga opisyal ng GOCCs (go­vernment-owned and controlled corporations),” ayon kay acting Presidential Spokesman Martin Andanar kaugnay ng inaasahang pagpapalit ng mga opisyal ng gobyerno pagsapit ng July 1.

Ayon kay Andanar, para naman sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na co-terminus, sinabi ng kalihim na hindi nakailangang magsumite pa ng re­signation ang mga ito. Awtomatiko aniyang matatapos ang termino ng mga co-terminus sa June 30 kasabay ng pagbaba sa puwesto ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa huling araw ng Hunyo. (Aileen Taliping)