Pagbenta ng ari-arian ng mag-asawa

Dear Atty. Claire,

Binabati ko po kayo ng magandang araw at nagpapasalamat din na ma­buting may katulad ng public service ninyo na nakakatulong lalo na sa mga OFW na katulad ko.

Nandito po ako ngayon sa ibang bansa nagtatrabaho at ang misis ko naman ay nasa Pilipinas. Dahil sa personal na pangyayari ay nagkakalabuan po ang relasyon namin.

May naipundar po kaming bahay at lupa sa Bulacan ngunit dahil hindi pa tapos ang re­novation ay hindi pa ito matirhan. Kaya kami ay nakatira sa fami­ly house nila. Matagal na niyang gustong ibenta na lang ang bahay namin sa Bulacan na hindi ko naman po sinasang-ayunan. Hawak po niya ang titulo ng bahay at lupa namin sa Bulacan na nakapangalan sa aming dalawa.

Ngayon po na nagkakalabuan kami at ako ay wala sa Pilipinas, magagawa po ba niya na maibenta ito kahit wala akong pahintulot?

Maraming maraming salamat po sa inyong tugon.

Lubos na gumagalang,

Junior

Junior,

Hindi maganda na ang mag-asawa ay nagkakalabuan dulot ng pagkakalayo ninyo dahil sa iyong trabaho sa ibang bansa.

Tandaan mo na kaya ka nagtatrabaho sa ibang bansa ay para sa ikagiginhawa ninyong pamilya. Huwag marahuyo o madala sa lambing ng iba habang ang asawa mo ay naghihintay naman sa iyong pagbabalik.

Unang-una ay mas mainam na ayusin mo ang relasyon mo at mag-usap kayo. Ngunit kung asawa mo na ang gumawa ng dahilan para magkalabuan kayo ay baka mahirapan nang ayusin mo iyan, katulad halimbawa ng kung humanap na siya ng ibang kamay na hahawakan habang wala ka.

Kung tunay na hindi na kayo magkakasundo ay gawing ligal ang paghihiwalay pati na ng mga ari-arian na napundar habang nagsasama.

Hindi niya maibebenta ang ari-arian na parte ng absolute community of property ninyo ng hindi ninyo parehong sinasang-ayunan dahil sa pareho kayong nagmamay-ari ng mga ito. Dapat na may pahintulot at pagpirma sa anumang transakyon tungkol sa inyong ari-arian maliban lamang kung bibigyan mo siya ng Special Power of Attorney kung saan ay binibigyan mo ang asawa mo ng karapatan na mag-administer ng inyong ari-arian upang maisanla o maibenta ang mga ito.

Kapag naibenta man niya iyan nang wala kang pahintulot ay maaari mong habulin, sampahan ng kaso upang maipawalang-bisa ang anumang dokumento ng pagbebenta o pagsasalin sa iba ng ari-arian ninyo.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410 7624 o 922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.