Pagbawi sa West PH Sea ‘di ko pinangako – Digong

Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang ipinangako noong panahon ng kampanya na babawiin niya ang West Philippine Sea (WPS) mula sa China.

Sa kanyang ‘Talk to the People’ kamakalawa ng gabi, sinabi ng Pangulo na wala siyang binanggit tungkol sa China at Pilipinas at lalong wala itong ipinangako na i-pressure ang China kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo.

“I never, never in my campaign as president, promise the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I will pressure China,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na seryosong usapin ang isyu ng WPS at kailangang gamitin dito ang diplomatikong pag-uusap.

Trabaho aniya ng Department of Foreign Affairs ang mga usaping panlabas ng bansa.

Matatandaang inihayag ng Pangulo sa presidential debate noong 2016 na sasakay ito ng jet ski at pupunta sa Spratly Islands para itanim ang bandila ng Pilipinas at igiit ang soberenya ng bansa sa inangking mga teritoryo ng China. (Aileen Taliping)