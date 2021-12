Pagbawi sa Sabah fake news

Walang katotohanan ang ulat na pinagpaplanuhan umano ng mga lokal na opisyal sa Mindanao ang pagbawi sa Isla ng Sabah na inaangkin ng Malaysia.

Kasunod ito ng napaulat na pulong noong December 1 ng gobernador ng Sulu at 19 alkalde.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na walang katotohanan ang ulat hinggil sa planong pagbawi sa Sabah, bagkus ay tinawag niya itong fake news.

“Fake news po. We will not anymore add any statement to that, but that is actually fake news,” ani Nograles.

Nilinaw naman ni Joint Task Force Sulu Spokesman Lt. Jerrica Manongdo na nagkaroon ng pulong ang mga lokal na opisyal noong December 1, 2021 suba¬lit patungkol ito sa seguridad at pagbabantay sa maritime borders ng Sulu sa harap g banta ng Omicron COVID variant at mga piratang namemerwisyo sa mga barkong dumadaan sa karagatan ng Sulu. (Aileen Taliping)