Pagbawi ng amnesty, resbak ni Digong kay Trillanes

INAMIN ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang inisyu niyang Proclamation No. 572 ay bilang ganti niya kay Senador Antonio Trillanes IV dahil sa malimit na pagpitik nito mula pa noong 2016 presidential campaign.

Sa nasabing proklasyon, binawi ng Pa­ngulo ang amnestiyang ipinagkaloob ni dating Pangulong Benigno Aquino III kay Trillanes noong 2011 dahil sa paglabag ng senador sa ilang requirement.

Si Trillanes ay isa lang sa 79 Magdalo soldiers na ginawaran ng amnestiya ni Noynoy Aquino noong 2011, at may paliwanag si Duterte kung bakit ang senador lang ang pinag-initan niya.

“That is a very good question now. Kasi magsabi si Trillanes, ‘bakit ako lang? Karami naming pumasok diyan sa coup d’ etat, coup d’ etat na ‘yan. Ang sagot ko sa kanya is, it’s the President’s prerogative.

“You read the Philippine Constitution. ‘The President shall have the power to pardon and grant amnesty with the concurrence – with the agreement with Congress’, ‘Yan lang,” diin ng Presidente.

“Wala man akong problema sa ibang nag-coup d ‘etat, puro kaibigan ko man ‘yan. So sabi ko, bakit ko sila ipakulong?” katuwiran pa niya.