Pagbasura sa renewal ng ABS CBN franchise kinondena ng Minorya

Mariing na kinondena ng minority gruop ng Kamara ang pagbasura sa renewal prangkisa ng ABS CBN

Sa pangunguna ni Assistant Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro, iginit nitong ang pagboto ng laban sa pagpapatuloy ng pagsahimpapawid ng ABS CBN ay boto na rin laban sa taongbayan.

“We vehemently condemn the denial for the renewal of franchise of ABS-CBN. Ang boto laban sa pagpapatuloy ng ABS-CBN na mapanatili ang kanilang prankisa ay boto laban sa taumbayan. This is a clear attack on press freedom and the people’s right to information,” ayon kay Castro.

Napakalaki umano ng epekto ng pagpapasara ng ABS-CBN sa 11,000 nitong empleyado at milyon-milyong mamamayang Pilipino na mawawalan ng access sa balita at impormasyon.

Ang naganap umanong pagdinig ay pawang “pakitang-congress” lang, tila dinidribble ang isyu at parang naging palabas lamang para sa mga mamamayan na kunwari ay may nagiging aksyon ang Kongreso ukol dito.

Pagpapakita na naman umano ito ng pagiging isang ‘rubber stamp’ng Kongreso sa Malacañang.

“Isa na namang rubber stamp ang naging papel ng Kongreso sa kung ano ang gusto ni President Duterte at wala nang pagpapahalaga sa mga facts, sa panawagan ng sambayanan at sa kung ano ang tama. Di bale kung gumamit ng political power, people’s taxes and resources upang maipasa ang mga polisiya na may pansariling pakinabang lamang,” dagdag ni Castro.

Sa panig ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate , sianbi nitong hindi niya inaasahang ang naging desisyon ng komite.

“At the very least, I was expecting the technical working group to give a substitute bill; that’s why I was surprised that the report totally disregarded those presented during the hearing. We believe we presented compelling reasons,” ayon pa kay Zarate.

Para sa Gabriela Partylist , “Denial of ABS-CBN franchise a disservice to Filipinos.”

Sa kabataang partylist gruop, itinuturing nitong pag atake sa press freedom ang pagbasura sa ABS CBN franchise.

“ We condemn the denial of franchise to ABS-CBN, attacks on Press Freedom,” giit ng grupo.

(Eralyn Prado)