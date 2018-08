Pagbasura sa kaso sa Batasan 4, gitahud sa Palasyo

Gitahud sa Malacañang ang desisyon sa korte nga nagbasura sa kasong murder batok sa upat nga kanhi progresibong mga kongresista.

Matud ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa interview sa Malacañang nga kung nadismis ang kaso batok sa upat ka mga kanhi kongresista angayang sundon sa korte.

Giingong gibasura sa Palayan Regional Trial Court sa Nueva Ecija ang kasong double-murder batok nilang kanbi Bayan Muna Reps. Satur Ocampo ug Teddy Casino, kanhi Gabriela Rep. ug karon National Anti-Poverty Commission Sec. Liza Maza, ug kanhi Anakpawis Rep. Rafael Mariano.

Matud ni Bello na kung gibasura ang kaso angayang bawion usab ang warrants of arrest batok sa mga akusado.

“That’s due process. And after due process, we have to accept the rule of law. If the case is dismissed, then the warrant should be quashed,” matud ni Bello.

Nasayran nga human gipagawas ang warrant of arrest batok sa upat nga kanhi mga kongresista wala na kini makita nga misulod sa iyang buhatan si NAPC Maza.

Matud sa mga empleyado sa NAPC, wala sila masayud kung mibakasyon ba o mitago ang ilang kalihim.