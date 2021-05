Nitong nakalipas na linggo ay ginunita natin ang ika-apat na anibersaryo ng Marawi Siege– ang isa sa pinaka-madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas matapos salakayin at kubkubin ng mga terorista ang Marawi City noong May 23, 2017.

Matapos ang limang buwang bakbakan ay kalunos-lunos ang iniwang pinsala ng karahasan ng ISIS -inspired terrorists kung saan maraming kabahayan at gusali ang nawasak at hindi rin pinalampas ang paglapastangan sa sagradong sambahan ng mga kapatid nating Muslim.

Bukod pa rito ang hindi mabilang na mga inosenteng sibilyan na pinagpapatay ng mga terorista at mga sundalong nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay at mga nasugatan para ipagtanggol at mabawi ang lungsod sa kuko ng mga terorista.

Matapos po ang liberasyon ng Marawi City noong October 17, 2017 ay nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na muling babangon at ibabalik ang dating kagandahan ng lungsod na tinawag na “summer capital of the South”.

Sa pamamagitan ng itinatag na Task Force Bangon Marawi noong June 2017 ay sinimulan ang rehabilitasyon ng Marawi City kung saan pinatutukan ni Pangulong Duterte sa Department of Human Settlements and Urban Development ang mga pangunahing proyekto para sa pagbangon ng Marawi City.

Sa kabila po ng dinaranas na pandemya at sa bagsik ng COVID-19 ay tuloy-tuloy ang trabaho para ibangon ang Marawi City, at tinitiyak ng mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna po ni TF Bangon Marawi at DHSUD Secretary Eduardo del Rosario na makukumpleto ang ibang mga nasimulang proyekto hanggang sa katapusan ng taon.

Nasaan na po tayo ngayon sa ginagawang rehabilitasyon? Sang-ayon po kay Secretary Del Rosario, nasa kalagitnaan na ang mga itinatayong projects partikular ang walong four-story school buildings na may kapasidad na 200 silid-aralan; isang barangay hall complex, Grand Market at ang muling pagtatayo ng Grand Mosque na isa sa mga unang winasak at nilapastangan ng mga terorista.

Ang Grand Mosque ayon po kay Secretary del Rosario ay nasa 69% na ng konstruksiyon at inaasahang ganap na matatapos pagsapit nitong buwan ng October .

At para makita po ng sambayanan na tahimik na kumikilos ang mga inatasan ng Pangulo sa pagbangon ng Marawi City, personal na binisita ng mga miyembro ng international at local media ang Marawi City nitong Mayo 22-23, 2021 sa pamamagitan ng inisyatiba ng ating tanggapan–ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) – Office of the Global Media and Public Affairs (OGMPA) at iba pang government media partners.

Inilibot po ng TF Bangon Marawi ang mga bisita sa Grand Mosque na malapit ng matapos at dumalo rin ang mga ito sa inagurasyon ng Tolali Barangay Hall Complex at ipinakita sa mga ito ang halos patapos ng Disomangcop Mosque.

Isa sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno sa Marawi City ay ang pagtatayo ng permanenteng tirahan ng mga residenteng nawasak at nasira ang mga tahanan dahil sa bakbakan.

Sa ginawa pong media reporting event ay ipinakita po ng mga opisyal ng TF Bangon Marawi ang Gadungan housing site na mayroong 1,800 mga permanent shelters at kumpleto sa mga pasilidad gaya ng health center, wet market, livelihood center, school building, multi-purpose covered court, police putpost, daycare center, transport terminal at isang mosque na itinayo sa sento ng resettlement site.

Binuksan na rin po ang Hidaya Village kung saan mayroong 109 pamilya ang kasalukuyang naninirahan na sa lugar, at bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga nasawing sundalo sa giyera ay tinamnan ang paligid nito ng 168 na puno ng golden trumpet.

Tiniyak po ni National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr. na lahat ng itinatayong temporary at permanenteng pabahay sa Marawi City ay inaasahang makukumpleto bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa June 2022.

Ayon po sa opisyal, halos 95% na ang natapos sa temporary shelters, habang ang itinatayong dalawang libong permanenteng pabahay para sa mga mamamayan ng Marawi City ay nasa 65% na at target na matapos bago sumapit ang June 2022.

Ipinagmalaki po ni Secretary del Rosario na nasa tamang landas ang Task Force sa mga ginagawang proyekto at karamihan sa ginagawang rehabilitasyon ay inaasang matatapos ngayong 2021, at muling babangon ang Marawi City bilang isang maunlad na lungsod.

Magiging tampok din po sa rehabilitasyon ng Marawi City ang itatayong Sarimanok Complex at Marawi Convention Center- isa itong apat na ektaryang multi-purpose sports stadium na mayroong track and field oval; football field; basketball; volleyball; badminton at tennis courts na inaasahang magagamit sa mga pampalakasang aktibidad sa mga darating na panahon.

Samakatwid po ay mas lalong pinaganda ang mukha ng bagong Marawi City dahil sa malaking potensiyal nito bilang bagong sentro ng turismo at sentro ng kalakalan para sa lahat ng mga negosyante sa rehiyon.

Napakataas po ang potensiyal sa turismo ng Marawi City dahil ang bagong mukha ng lungsod ay magiging moderno subalit ang atraksiyon ng Lake Lanao na halos dalawang kilometro lamang ay tiyak na dadayuhin ng maraming turista.

Ang mga transpormasyon na ito ng Marawi City ang magsisilbing susi sa pagbangon ng lungsod tungo sa pag-unlad dahil ang dating pinangangambahang panganib ay hanggang alaala na lamang.

Tinitiyak ng gobyerno na kasabay ng pagsulong ng pag-unlad ay ang pangmatagalagang kapayapaan sa lugar dahil nalansag na ng puwersa ng gobyerno ang mga teroristang minsan ng naghasik ng karahasan.

Hindi po sa pisikal na progreso nagtatapos ang pagbangon ng Marawi. Tinutugunan din ng pamahalaan ang iba pang pangangailangan para hindi na mauulit ang radikalisasyon at paghahasik ng lagim ng mga terorista.