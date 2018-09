Pagbangon mula kay Ompong

Isa na namang napa­kalakas na bagyo ang dumaan sa ating bansa nitong nakaraang linggo. At bagama’t pinaghandaan nating maigi ang paghagupit ng bagyong Ompong, sa kasamaang palad ay mayroon pa ring mga namatay dahil sa pagguho ng lupa sa Benguet.

Nagtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Benguet upang personal na ipaabot ang kanyang pakikiramay sa mga biktima ni Ompong. Bago siya dumalo sa situation briefing ay kinausap niya muna ang mga pamilya ng mga biktima ng pagguho.

Tiniyak niya sa kanila na bukod sa tulong na ibibigay ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay sasagutin niya ang gastusin sa pagpapa­libing ng mga nasawi sa trahedya. Siniguro niya rin sa mga kaanak ng mga nawawala pa na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang paghahanap sa mga ‘di pa natatagpuan.

Kasama rin ako ni Pangulong Digong nang siya ay bumisita sa Cagayan at Ilocos Norte isang araw pagkatapos ng pagsalanta ni Ompong. Nagtungo kami sa Cagayan noong nakaraang Linggo upang makita nang personal kung gaano kalala ang pinsala ng bagyo at ipaalam sa mga tinamaan ng bagyo na kumikilos ang pamahalaan upang maibsan ang epekto ng bagyo.

Habang nasa Caga­yan ay nabanggit ni Pangulong Digong na masaya siya sa na­ging tugon ng gobyerno bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Dahil sa maiging pagha­handa ay walang naiulat na namatay sa Cagayan, Isabela at Ilocos Norte.

Ilang araw bago dumating ang bagyo ay nasa kasagsagan na ng paghahanda ang ating pamahalaan. Ang Pangulo mismo ang nanguna sa command conference ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) para sa bagyong Ompong.

Dito ay nakita ng mga mamamayan na mayroon tayong gobyernong gumagalaw sa gitna ng banta ng kalamidad. Saksi sila sa koordinasyon ng mga ahensiya ng pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan sa ginagawang paghahanda.

Isa pa marahil na kaibahan ng pagha­handa ng administrasyon ni Pa­ngulong Duterte kum­para sa mga nakaraang administrasyon ay ang pagtatalaga ng Pangulo sa mga kalihim ng gabinete upang pa­ngasiwaan ang pagha­handa ng mga lalawigang inaasahang tatamaan ng bagyong Ompong.

Ang progresibong pag-iisip na ito ni Pangulong Digong ay nagtiyak na naging mas madali at mas epektibo ang pagpaplano at koordinasyon sapagkat ang mga itinalaga ng Pangulo ay tubo o galing sa kanilang mismong mga probinsya. Si Transportation Secretary Arthur Tugade ay ginawang tagapa­ngasiwa ng lalawigan ng Cagayan habang si Labor Secretary Silvestre Bello naman ay iti­nalaga para sa Isabela. Sila ang kumatawan sa Pangulo at naging “mukha” niya.

Si Presidential Adviser on Political Affairs Secretary Francis Tolentino ay binigyan ng mahalagang papel. Siya ang naging tulay ng koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at ng gobyerno. Ang ganitong pag-iisip ay siyang patunay na ang kasalukuyang gobyerno ay may tunay na malasakit para sa ating mga kababa­yan.

Hindi man natin nakamit ang target natin na zero-casualty, nakita naman ng ating mga kababayan ang aktibong pagkilos ng ating pamahalaan. Ito ang tapang at malasakit na tanda ng administrasyong Duterte.

Pinupuri ko ang Pagasa para sa kanilang weather forecast. Nagpapasalamat din ako sa mabilis na tugon ng ating Sandatahang Lakas at ng kapulisan, at ng ating mga vo­lunteer at NGO na dag­liang kumilos upang tulungan ang mga nasalanta.

Makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno upang tugunan ang pa­ngangailangan ng mga apektadong residente at siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Hindi tayo titigil hangga’t hindi naka­kabalik sa normal na pamumuhay ang ating mga kababayang hinagupit ni Ompong.