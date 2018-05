Pagbaluktot sa Saligang Batas

Isang pagbaluktot ng Saligang Batas ang naganap kamakailan na pag-apruba ng Korte Suprema sa quo warranto petition upang maalis sa pwesto si Chief Justice Sereno.

Malinaw sa Article XI, Section 3 na tanging ang House of Representatives ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment case sa mga impeachable official na kinabibilangan ng Presidente, Bise Presidente, mga miyembro ng Supreme Court, mga mi­yembro ng Constitutional Commission at Ombudsman. Malinaw na malinaw din na nakasaad sa Article XI, Section 3, na tanging ang Senado na siyang magsisilbing Impeachment Court ang may eksklusibong kapangyarihan magpataw ng desisyon sa mga impeachable official.

Marami ang naniniwalang hindi binalewala ng mayorya ng Korte Suprema ang mga nakasaad na ito sa Saligang Batas nang katigan nila ang quo warranto petition na ihinain ng Office of the Solicitor General. Hindi lang direktang inalisan ang kapangyarihan ng Kongreso na gawin ang trabaho nito ukol sa mga impeachable official kundi nabalewala at nabastos din dito ang rule of law at independence ng hudikatura.

Nakaatang sa Korte Suprema na ipagtanggol ang Saligang Batas at huling takbuhan ng mga mamamayan. Sa nangyari ngayon na mismong Korte Suprema na ang bumabaluktot sa Saligang Batas, saan pa tatakbo ang mga ordinaryong mamamayan? Kung sa Chief Justice nga ay hindi na balanse ang hustisya, paano pa sa isang ordinaryong tao lamang?

Malaking pagkadismaya at kalungkutan ang nangyari noong Biyernes. Ramdam ito ng marami dahil ilang oras lamang matapos maisapubliko ang desisyon ay nagsilabasan at nag-ingay sa mga kalsada ang iba’t ibang mga sektor upang katigan ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi maiwasang mangamba ang marami na naghihingalo na ang demokrasya sa bansa dahil sa tahasang pagyurak sa sagradong Saligang Batas. Mismong Saligang Batas na ang nasisira para lamang gamitin sa politikal na interes ng iilan.

Mukhang dapat paalalahanan ang administrasyong Duterte na may hangganan ang taumbayan. Maaaring hindi pa nila mahanap sa ngayon ang tapang sa kanilang puso para magsalita, ngunit hindi naman bulag at bingi ang mga Filipino sa mga maling patakaran at pagsira ng mga institusyon sa ilalim ng kasuluku­yang administrasyon.

Tiwala ako na hindi na muling papayag ang mga Filipino na mawala sa kanila ang demokrasyang pinaghirapan noong mapatalsik ang diktaduryang Marcos. Lalaban at lalaban ang Filipino. Ito ay nakatala sa kasaysayan at sabi nga, maaaring maulit.

Dapat paalalahanan ang mga lider ng bansa na ipinahiram lamang sa inyo ng taumbayan ang kapangyarihang tinatamasa ngayon. Kayang-kaya ding bawiin ng taumbayan ang hiram niyong kapangyarihan lalo kapag inabuso. Iyan ay napatunayan na nang maraming beses ng mga Filipino.