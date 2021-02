Pagbakuna vs COVID tatapusin bago eleksyon

Positibo si National Task Force (NTF) on COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na malapit nang masimulan ang rollout para sa bakuna laban sa pandemya at matapos ito bago ang halalan sa 2022.

Ayon kay Padilla, nakapirma na ng limang kasunduan o term sheet ang bansa para sa supply ng bakuna.

“Sigurado na tayo sa mahigit isang milyong dosage sa 108 million doses, at sinisikap natin na makapag-procure ng 40 million doses pa,” lahad ni Padilla sa panayam sa programang “Balitaan at Kumustahan” ni Jon Ibanez sa Politiko Live.

Aniya, kapag nasunod ang plano ay makapagsisimula na ang COVID-19 vaccination sa katapusan ng second quarter ngayong taon, at magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa katapusan ng taon.

“Kung maayos natin itong lahat at ma-finalize natin ito ngayong mid-February, tuloy-tuloy na `yong ating pag-angkat at pag-receive ng bakunang ito sa darating na katapusan ng second quarter, at buong third at fourth quarter ng 2021,” aniya pa.

Ayon kay Padilla, target na lahat ng nasa adult population o iyong mga edad 18 pataas sa bansa ay mabakunahan, at aabot ito sa 70 milyon ng populasyon,

Para sa vaccination program, sisikapin na maturukan ang natitira sa kalahati ng 2022 o bago mag-eleksyon. (Raymark Patriarca)