Pagbakuna sa mga titser posible sa Hunyo – Briones

Ipinahayag ni Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones na posibleng simulan sa Hunyo ngayong taon ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa 791,000 na mga guro sa pampublikong eskuwelahan.

“Siguro mga June ito mag-umpisa kasi by that time mag-start na ng enrollment, marami nang activities sa eskuwelahan at saka kailangan protektado ang mga teacher,” sabi ni Briones sa press briefing sa Malacañang nitong Lunes.

Hindi na rin aniya kinakailangan pang magparehistro ang mga guro na nais magpabakuna dahil may listahan na ang gobyerno.

Nauna nang inanunsyo ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na kabilang ang mga nasa sektor ng edukasyon sa A4 cluster na babakunahan pagkatapos ng mga medical frontliner, senior citizen at mga may sakit.