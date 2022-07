Pagbakuna sa 12-17 anyos game na

Maari nang tumanggap ng COVID-19 booster shot ang lahat ng kabataang kabilang sa 12-17 age group.

“Yes! Children ages 12 to 17 can now get their additional/booster doses,” pahayag ng DOH sa kanilang Facebook page at Twitter account.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang lahat ng local government units (LGUs) o vaccination sites ay maaari nang mag-rollout ng COVID-19 booster shot para sa naturang age group, kung handa na ang mga ito.

“It was stated in our guidelines that all LGUs/Vaccination sites who are ready to implement — trained HCWs, with appropriate vaccines, etc. — can already implement,” ani Vergeire.

Kinakailangan lamang ng mga kabataan na magtungo sa mga vaccination sites sa kanilang lugar at dalhin ang kanilang vaccination card, dokumento na nagpapakita ng relasyon ng magulang o guardian sa bata, valid ID o mga dokomentong may larawan at medical certificate para sa mga immunocompromised patient. (Juliet de Loza-Cudia)