Pagbabasbas ng lalamunan sa Pista ni San Blas!

Isa sa inaantabayanang selebrasyon ng Simbahan ang Pista ni San Blas tuwing Pebrero 2 kung kailan ginaganap ang tradisyunal na “Blessing of Throats.”

Sa mula’t mula pa, si San Blas ang kinikilalang natatanging pintakasi ng mga maysakit sa lalamunan.

Si San Blas ay isang manggagamot na nahalal na obispo ng Sebaste sa Armenia noong Ikatlong Siglo. Dahil sa hilig niya sa katahimikan at pag-iisa, nagtungo siya sa bundok Argeo, subalit sinundan siya doon ng mga tao pati ng mga hayop upang magpagamot.

Matatagpuan ang lugar ni San Blas sa Siras, Turkey. Sa kasaysayan, nabuhay siya sa panahon ng pag-uusig ni Agricolaus ng Cappadocia sa mga Kristiyano. Naaresto si Blas dahil sa pananampalataya at habang patungo sa kulungan nagmilagro ang banal na obispo.

Ayon sa kuwento, sa daan patungo sa piitan namalas ng mga sundalong humuli kay San Blas ang isang kagila-gilalas na pangyayari: Hinahabol ng isang babaeng balo ang isang tumatakbong mabangis na lobo na tangay ang kanyang alagang baboy.

Iniutos pasigaw ng Obispo sa lobo na pakawalan ang alagang baboy ng matandang biyuda, sinunod naman ito ng halimaw na pagkaraa’y tumakbo at naglaho sa gubat. Sa gitna ng pagkamangha, tinuluyan pa rin ng mga kawal dalhin si San Blas sa piitan.

Kinagabihan, dumating sa kulungan ni San Blas ang matandang may-ari ng nabawing baboy, dala ang isang basket ng pagkain para sa obispo at dalawang mahabang kandila bilang pasasalamat.

Isa na namang bisita synod na araw ang dumalaw sa obispo- isang babaeng karga ang anak na may tinik ng isda sa lalamunan ang nagmakaawa at humingi ng tulong. Agad itong pinagaling ni San Blas gamit ang mga kandilang handog sa kanya.

Dahil sa himalang pagpapagaling sa batang natinik, kinilala si San Blas bilang pintakasi ng mga maysakit sa lalamunan. Sa patuloy na pagtangkilik ng mga tao sa obispo, iniutos ng gobernador ang pagpapahirap sa sikat na manggagamot. Siya’y inihagis sa dagat, ngunit hindi nalunod. Muling hinuli si Blas at pinugutan ng ulo noong 316.

Saad ng Simbahan, “Christ continues to work through his intruments and in the world today. Bishop Blaise became the hands of Jesus who cares about us and our health. Our Lord himself used mud and other things to cure the sick. We too should believe in the ‘ acramentals’ of the Church and be channels to extend the loving mercy of God to others like St. Blaise.”

Ngayong pandemya maaaring tanggapin ang pagbababas “virtually” o on-line. Sa nasabing seremonya, inilalagay pa-krus ang dalawang kandila sa leeg habang sinasabi: “Sa pamamagitan ni San Blas na martir, iligtas ka nawa ng Diyos sa lahat ng sakit sa lalamunan at sa anumang karamdaman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”