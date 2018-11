Pagbabalik-telebisyon ni Mike Enriquez kinasabikan

Isang sorpresang maituturing ang pagbabalik ni Kapuso news anchor Mike Enriquez sa 24 Oras nitong Lunes ng gabi. Una nang ikinagulat at ikinatuwa ng maraming listeners at viewers ang muling pagsabak ni Mike sa paghahatid ng balita nang marinig at mapanood nila siya sa Dobol B sa News TV noong umaga.

Baby Boy nina Marian, Dingdong ipinagbunyi ng mga fan

Inabangan nang husto ng mga follower nina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera ang gender reveal para sa kanilang ikalawang supling. At talagang ikinatuwa nga ng milyon nilang followers nang malaman ng lahat na isa itong baby boy. Ayon sa mga comment na nabasa namin online, ang suwerte naman daw ng da­lawa dahil may baby girl at baby boy na sila agad. Naku, answered prayer nga talaga ito para kay Ate Zia!

Samantala, isa pang inaabangan ngayon kay Dingdong ay ang karak­ter niya bilang si Daniel sa pina­kabagong Primetime series ng GMA na Cain at Abel at ang pakikipagsagupaan nito kay Elias (Dennis Trillo). Ano na nga kaya ang susunod na mangyayari ngayong nagkrus na ang landas ng dalawa nang akuin ni Elias ang kasalanang ginawa ni Da­niel? Panoorin na lang natin.

Kapuso actress kinamumuhian sa kalandian

Certified kinaiinisan na ngayon ang Kapuso actress na si Sophie Albert bilang si Amber sa Pamilya Roces. Paano ba naman kasi, nasaktan na niya ang kapatid na si Crystal (Carla Abellana), pinagpipilitan niya pa ang sarili niya kay Hugo (Rocco Nacino). Tila unstoppable na rin si Amber dahil ayaw na rin sa kanya ng kanyang amang si Rodolfo (Roi Vinzon) dahil sa away kay Natalia (Gloria Diaz). Grabe lang ang desperation ni Amber, ha! Maayos pa kaya ang kanyang relasyon sa kanila? Kaloka huh.

Golden Cañedo ganap nang recording artist

Bongga ang The Clash grand winner na si Golden Cañedo. Certified recording artist na kasi ang young singer at featured pa sa Spotify’s New Music Friday Philippines playlist ang version niya na “Ngayon” ni Basil Valdez. Una niyang inawit ang “Ngayon” sa the Final Clash na naging daan ng kanyang spot sa Ultimate Final Clash ng kompetisyon. Ipinakinig din ni Golden ang kanyang unang kanta noong Linggo sa musical variety show na Studio 7.

Alok na kasal ni Ken kay Rita humamig ng 2.4 view

Parami na nang parami ang naaaliw sa good vibes na hatid ng GMA Afternoon Prime series na My Special Tatay.

Super enjoy ang mga netizens na panoorin ang tambalan nina Ken Chan at Rita Daniela bilang sina Boyet at Aub­rey sa serye. As of writing, mayroon nang 2.4 million views at 18,000 shares na and counting na sa Facebook ang kilig love confession ni Boyet kay Aub­rey. Iba talaga ang charm mo, Boyet! Siguradong marami pang aabangan lalo na’t kasal na ang dalawa.