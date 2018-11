Pagbabalik ng ROTC

Umani ng samu’t saring reaksiyon mula sa ating mga kababayan ang nakabinbing batas sa Mababang Kapulungan ukol sa pagsasama ng Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kurikulum ng senior highschool. May mga sang-ayon sa pagpapanumbalik ng nasabing military trai­ning para sa mga mag-aaral ng Grade 11 at 12 at naniniwalang maka­tutulong ang ROTC sa pagpukaw sa damada­ming makabayan ng kabataan at magtuturo sa kanila ng dispilina at paglilingkod sa kapwa at bayan. Subalit mayroon din namang hindi sumasang-ayon at nagsasabing magiging daan ang ROTC ng karahasan, kalupitan at koraspyon ng kabataan. Sa gitna ng maraming kuro-kuro at saloobin patungkol sa ROTC, napapanahon na nga ba na muling ma­ging bahagi ito ng pag-aaral ng kabataang Pilipino?

Ang ROTC ay sini­mulang gawing bahagi ng kurikulum ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng Exe­cutive Order No. 207 ni Pangulong Manuel Quezon noong 1939. Ang nasabing kautusan ay bahagi ng implementasyon ng National Defense Act of 1935 o ang Commonwealth Act No.1. Simula noon ay naging mandatory ang pagsasailalim sa Reserve Officers Trai­ning Corps ng mga estudyante sa kolehiyo, hanggang sa naganap ang kontrobersyal na pagkamatay ng isang estudyante ng University of Sto. Tomas dahil umano sa paglalantad ng katiwaliang natuklasan habang siya’y bahagi ng UST ROTC Unit. ­Naging mitsa ng maraming ­kontrobersya tungkol sa ROTC ang ­pagkamatay ng mag-aaral na ito kung kaya’t kinaila­ngan ang Republic Act 9163 o ang National ­Service Training Program (NSTP) Act of 2001 na nagbigay kalayaan sa mga mag-aaral upang pumili mula sa tatlong programang maaring pag-aralan sa loob ng dalawang semester: Civic Welfare Training ­Services (CWTS), ­Literacy ­Training Services (LTS) at Reserve Officers Training Corps (ROTC). Sa pagkasabatas ng RA 9163, naging optional na lamang ang ROTC.

Bilang isang Hene­ral, naniniwala akong makatutulong ang pagpapanumbalik ng ROTC upang mahubog ang ating kabataan sa disiplina at pagmamalasakit sa bayan at kapwa na kanilang mapapakinabangan sa kanilang buhay. Ang pagsasanay ng kabataang Pilipino sa ilalim ng ROTC ay makatutulong sa pagpaparami at pagpapalakas ng ating militar at bahagi ng ating paghahanda sa anumang kaganapang mangangailangan ng matibay na ­depensang pang-nasyunal sa ­hinaharap. Hindi natin nais sabihin na tayo ay naghahanda sa pakiki­pagdigma. Nais lamang nating bigyan-diin ang kahalagahan ng paghahanda.