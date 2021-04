Pagbabakuna ng Priority Group A4

Ang pagbabakuna ng Priority Groups A1 hanggang A3 o ang mga medical frontliners, seniors, at mga taong may co-morbidities ay nagpapatuloy habang unti-untingisinasagawa ang National COVID-19 Vaccine Deployment Plan. Ang sabayang pagbabakuna ng tatlong priority group ang estratehiyang ginagamit para maibaba angbilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Alinsunod dito, inaprubahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) sa aming huling pagpupulong noong Abril 15, 2021, ang huling listahan ng Priority Group A4 bilangpaghahanda sa pagbabakuna ng mga kabilang sakategoryang ito.

Ang A4 Priority Group na tinukoy ng National Task Force Against COVID-19 Task Group Recovery Cluster aynagmumula sa mga sektor ng ekonomiya na may mataasna antas ng pakikisalamuha sa publiko at hindi ganap namakakasunod sa minimum public health standards dahilsa likas na katangian at pangangailangan ng kanilangtrabaho.

Una sa listahan ng A4 Priority Group ang mga nasakategorya ng transportasyon para sa lupa, himpapawid, at dagat, kabilang ang logistics. Susunod dito ang mgatindera sa publiko at pribadong wet at dry market at mganagtatrabaho sa groceries, supermarket, at mga delivery services.

Kabilang din sa A4 ang mga nagtatrabaho sa factory ng pagkain, inumin, medical at pharmaceutical products patiang frontliners sa food retail at food service delivery.Kasama din ang mga frontliners sa pribado at pampinansyal na serbisyo ng gobyerno, at frontliners samga hotel at accommodation establishments.

Ang mga pinuno ng relihiyon pati ang mga security guard at tauhan na nakatalaga sa mga establisimiyento, tanggapan, ahensya, at samahang tinukoy sa listahan ng mga prayoridad na industriya ay kabilang din sa Priority Group A4.

Ang mga frontliners sa news media ng gobyerno at pribadong kumpanya ay kabilang din sa A4 Priority Group.Isa ako sa mga nagmungkahi sa IATF na isama angsector na ito sa A4, at natuwa ako nang malaman koisinama talaga sa listahan ang mga nagtatrabaho sa news media.

Paulit-ulit kong ikinampanya ang paglalagay ng mganagtatrabaho sa media sa vaccination priority list dahilalam ko na mataas ang posibilidad na mahawa silahabang ginagawa nila ang kanilang trabaho. Sa akingmga press briefing, maraming beses ko ding binanggit saMalacañang Press Corp na masigasig kong isusulong angpagsasama sa kanila at sa iba pang miyembro ng media sa listahan ng bibigyang prayoridad sa pagbabakuna.

Nag-lobby din ako na isama sa prayoridad ang mgatauhan ng gobyerno na nagtatrabaho sa larangan ng komunikasyon/media dahil exposed din sila sa mgapanganib sa kalusugan sa pagtupad ng kanilangtungkulin. Ito ang dahilan kung bakit natutuwa akongipaalam na ang mga frontline news media workers saparehong pribado at pampublikong sector ay bibigyan din ng prayoridad.

Maliban sa kanila, ang mga customer-facing personnel ng telecommunications, cable, internet providers, electricity distribution, at water distribution utilities ay kabilang din saA4 Priority Group.

Kasama rin sa prayoridad na pangkat na ito ang mgafrontline personnel sa basic education at higher education institutions at agencies, na isinulong ni EducationSecretary Leonor Briones.

Ang iba pang mga Overseas Filipino Workers na hindikasama sa mga nabanggit na kategorya/sektor at angmga nakatakdang italaga sa loob ng dalawang buwan ay kasama rin sa A4 group. Ang mga frontliners sa mgasektor ng batas/hustisya, seguridad, at panlipunangproteksyon ay kabilang din sa A4.

Maging ang frontliners na manggagawa ng gobyerno sasector ng transport system, quarantine inspection, worker safety inspection, tax collection, assessment of businesses for incentives, voters’ registration, national ID, data collection, at ibang mahahalagang gawain nakailangan sa pagtugon sa pandemya ay kabilang din saA4.

Ang mga nagtatrabaho sa Diplomatic Community at Department of Foreign Affairs na bahagi ng consular operations ay kasama rin sa A4. At panghuli, ang mgatauhan ng Department of Public Works and Highways nanamamahala sa pagsubaybay sa mga proyekto saimprastraktura ng gobyerno ay bahagi rin ng Priority Group A4.

Sa mga hindi pa kasama sa listahang ito, huwag kayongmag-alala dahil lahat tayo ay mababakunahan sa oras nadumating ang ating mga supply ng bakuna. Tandaan natinlagi ang pangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte: “walang maiiwan. Sama-sama, matatalo natin ang COVID-19.”