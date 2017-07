Pagbabagong buhay ng mga sumukong adik, prayoridad ng DDB

Palalakasin ng bagong talagang pinun­o ng Dangerous Drugs Board (DDB) na si retired General Dionisio Santiago ang ugnayan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para lalo pang mapagbuti ang tinatawag na reformation ng mga sumusukong adik na nasa rehabilitation centers.

Kahapon ng umaga sa kauna-unahang pagdalo ni Santiago sa flag raising ceremony, hinimok at binigyan nito ng direktiba ang bawat empleyado ng DDB na paghusayin pa ang kanilang trabaho at isaisip ang magandang imahe para maging epek­tibo ang paglaban kontra ilegal na droga.

Mariing inihayag ni Santiago na walang puwang sa DDB ang mga tiwaling tauhan at hindi ito mangingiming sibakin sa tungkulin.

Sinabi ni Santiago na wala namang magaganap na malawakang pagbabago o malawak na balasahan.

Mas paiigtingin pa nito ang kampanya kontra ilegal na droga sa bansa.

Pero sinabi nito na magkakaroon siya ng assestment sa trabaho ng DDB dahil ayon dito, ngayon ang tamang panahon para mas lalo pang masugpo ang problema sa droga.