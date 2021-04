Pagbaba ng virus case ramdam na

Mararamdaman na sa mga susunod na linggo ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa matapos ang implementasyon ng modified enhanced community quarantine (MECQ) sa National Capital Region (NCR) hanggang Abril 30.

Ito ang inihayag ni Dr. Guido David ng OCTA Research Group kung saan ay maaaring mararamdaman na aniya sa loob ng isang o dalawang linggo.

“Yan yung inaasahan natin na dire-diretsong pagbaba. By next week baka nasa downward trend na tayo hopefully, or next next week,” ayon kay David.

Sinabi ni David na mula sa 10,000 average case kada araw, ito ay maaaring bumaba sa 7,000 kada araw.

Sa kasalukuyan, sinabi ni David na ang reproduction number ng kaso ay nasa 1.24. Aniya pa kung bababa sa 1 ang reproduction ng COVID-19 nangangahulugan umano ito ng pagbaba na ng kaso. (Juliet de Loza-Cudia)