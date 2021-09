PAGASA tinapyasan ng P435M sa 2022 budget

Binawasan man ng P435 milyon ang budget para sa 2022, mananatili umanong tama ang mga weather forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations, nagtanong si Baguio City Rep. Mark Go kaugnay ng pagbaba ng budget ng Pagasa. Ngayon ay P25.188 bilyong ang kanilang budget habang P24.338 bilyong budget sa 2022 o mas mababa ng P435 milyon.

Ipinaliwanag ni Department of Science and Technology (DOST) Secretary Fortunato Dela Peña na hindi pinondohan ng Department of Budget and Management (DBM) ang halos lahat ng panukalang imprastraktura ng ahensiya para sa 2022 kaya apektado ang modernization program ng Pagasa.

“But in terms of accuracy of our forecast ay ginagarantiyahan naman po ng Pagasa na ito ay mapapanatili natin at mai-improve pa sa kasalukuyang level,” wika pa ng kalihim. (Billy Begas)