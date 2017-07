PAGASA dumipensa sa late suspension ng klase

To the rescue sa pagpapaliwanag kahapon ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa desisyon ng mga opisyal ng Quezon City na hindi suspendihin ang klase sa kabila ng bagyong Gorio at ang pagpapalabas ng thunderstorm advisory.

Sa pulong balitaan, sinabi ni PAGASA administrator Dr. Vicente Malano na ang thunderstorm ay karaniwang tumatagal lamang ng dalawa hanggang tatlong oras at mabilis na humuhupa ang pagbaha.

Sinabi ni Malano na kakailanganing suspendihin ang klase kung ang eskuwelahan ay nasa matatawag na flood-prone area.

“Makikita lang natin na bakit hindi nagpapasuspinde iyung Quezon City, Manila. Parang kinukumpara e, na hindi naman dapat ikumpara. Baka mamaya, wala na iyung lugar na may baha ngayon dahil wala na ang ulan ulit,” ani Malano.

“Sa akin, hindi naman kailangan magpa-suspend. Sa tingin ko, tama lang din e. Maya-maya lang, wala na ang ulan. Hindi naman tuluy-tuloy ang ulan. Kung hindi lang apektado ang kanilang eskuwelahan hindi na kailangan i-suspend,” dagdag nito.

Sinabi naman ni Dr. Esperanza Cayanan, ang pinuno ng Weather Services ng PAGASA, na maaa­ring nagpasya ang liderato ng Quezon City na hindi suspendihin ang klase dahil sa paniniwalang ilang lugar lamang sa lungsod ang apek­tado ng thunderstorm.

Inulan ng batikos sa social media si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte makaraang ideklara nitong regular ang klase sa lungsod habang ang mayorya sa mga lugar sa Kamaynilaan ay nagkansela na ng pasok sa mga paaralan.

Sa bandang huli ay nagdesisyon din ang Quezon City na suspen­dihin ang klase sa hapon.

‘Natutulog sa pansitan’

Binatikos ng mga magulang at estudyante ang pamahalaang lungsod ng Pasig dahil sa hindi agad pagsuspinde ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa kanilang nasasaku­pan kahit na mahigit ng isang araw ang pabugsu-bugsong pag-ulan dulot ng bagyong “Gorio”.





Nabasa ang sapatos, damit, gamit sa eskuwela at mismong ang mga batang mag-aaral nang sila ay palabasin ng klase dakong alas-11:00 ng umaga kahapon bunsod ng bagyo.

Samantala, kinansela rin ng palasyo ang pasok sa opisina sa mga tanggapan ng gobyerno.

Nais ni 1-Ang Edukasyon Party-list Rep. Salvador Belaro Jr.,na isama na ang baha na dulot ng habagat sa mga basehan ng pagkansela ng klase upang hindi na mahirapan ang mga estud­yante sa ganitong mga pagkakataon.