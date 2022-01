Pagaling kayo! Wish ng mga netizen kay Lacson bumuhos

Tuloy pa rin ang mga aktibidad ni Partido Reporma Chairman at standard-bearer Panfilo ‘Ping’ Lacson sa kabila ng pagpositibo niya sa COVID-19.

Kasabay nito ay bumuhos ang mga positibong komento na ipinadaan sa kanyang mga opisyal na Facebook at Twitter account na nagpapahayag ng agarang paggaling ng senador.

“Pls (please) stay safe po, Sir. We need you as our leader,” ayon sa isang Limo.

“Get well soon, Mr. Lacson. Stay safe always. Our country needs (you). God please heal this man,” sabi naman ni Nenita Aniz Abiera sa hiwalay na post.

“Wish you the best of health, sir. God Bless,” ayon sa netizen na si FRCBen sa Twitter na sinamahan pa ng prayer emoji. Ganito rin ang mensahe ng iba pang tweet na natanggap ni Lacson na ginamitan pa ng mga hashtag #WeNeedALeader at #LacsonMostQualifiedPresident.

Habang naka-quarantine, aktibo si Lacson sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga tagasuporta online.

Nag-post din ang senador ng screenshot ng kanyang Zoom meeting kasama ng mga apo para sa online na pagdiriwang ng ika-16 kaarawan ng kanyang apong si Checa patunay na mayos ang kanyang kalagayan. (Eralyn Prado)