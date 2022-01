‘Pag wagi! Lacson wawalisin mga bulok sa first 100 day

Tiniyak ni Partido Reporma standard-bearer Panfilo Lacson na pantay at walang pipiliin ang serbisyong ihahatid ng kanyang administrasyon kasunod ng malawakan niyang paglilinis sa gobyerno sa unang 100 araw sakaling maluklok na Pangulo ng bansa.

Siniguro rin ni Lacson­ na walang bahid kontrobersiya ang gagawin niyang paglilinis sa hanay ng gobyerno dahil sa pagbabasehan niyang mga ebidensiya na naaayon sa batas.

“Ang massive internal cleansing, hindi ito indiscriminate. Base ito sa ebidensiya na kung saan may mga kawani ng gobyerno na sa halip na tumulong, nakakaperwisyo pa sa pamamagitan ng katiwalian,” giit ni Lacson sa interview ng DZRH.

Aniya, ang pagpapataas sa kalidad ng serbisyo publiko ang isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng internal cleansing.

“This is without sacrificing public service. ‘Yan ang objective, ma-improve natin ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng internal cleansing para madama nila ang serbisyo ng gobyerno,” dagdag ng senador.

Nilinaw din niya na hindi ‘self-imposed’ ang unang 100 araw na pag­lilinis niya sa gobyerno kundi panimula sa pagwawalis sa mga scalawag at corrupt na empleyado at opisyal sa gobyerno.

Tulad aniya ito sa ginawa niyang paglilinis sa mga tiwaling miyembro ng Philippine National Police (PNP) nang pamunuan niya ito noong Nobyembre 1999.

Inamin din ni Lacson na wala siyang pakialam kung lumiit ang burukrasya dahil sa gagawin niyang paglilinis dahil mas mahalaga sa kanya na pawang matatapat at maasahan ang manatili sa pamahalaan.

“I will welcome honest and competent individuals who wish to join the government,” ani Lacson.

Ibabalik umano niya ang istilong ginawa niya sa paglilinis sa PNP simula noong 1999 hanggang 2001 nang walisin niya ang mga kotong cops at scalawag sa kanilang hanay. (Mia Billones)