Pag-uuwi sa bangkay ng mga OFW sa Saudi, sisimulan na

Aarangkada na sa Biyernes ang pag-repatriate sa 88 OFW na pumanaw sa Saudi Arabia.

Ani Labor Secretary Silvestre Bello III, hahatiin ang pag-uuwi sa dalawang batch.

“By Friday, we will be bringing in 44 kasi ‘yun lang ang kaya ng eroplano. Pero sa Sunday, another 44. At every other day, mag-uuwi na kami ng mga labi ng ating mga nasawing OFW,” sambit ni Bello sa panayam sa DZMM.

Sa unang batch, 13 sa namatay ay dahil sa COVID-19 habang ang natitira pa ay dahil sa “natural causes”.

Dagdag ni Bello, nasabihan na ang mga kaanak ng mga nasawing OFW.

Agad daw ike-cremate ang mga bangkay na pumanaw sa virus at sasagutin ito ng gobyerno.