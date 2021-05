Pag-upo at pagtayo ng matagal, nakakasira ng ugat

Isa sa mga nakakalimutan nating alagaan ay ang ating mga ugat o nerves. Ito ay maihahalintulad sa isang bungkos ng mga wire o kable na nagkokonekta sa mga kuryente at nagdadala ng mensahe sa ating computer.

Ang nerve ay isang bungkos ng fiber na tumatanggap at nagpapadala ng mga mensahe sa katawan at utak. Ang mensahe ay ipinadadala ng mga pagbabagong kemikal at elektrikal sa mga selula na tinatawag na neurons.

Kapag nasira ang nerves, hindi lang ang paggalaw o pagta-trabaho ng katawan ang apektado. Nakakaloka rin ang sakit na hatid nito. Para kang sinasaksak o may tumutusok na maliliit na karayom. Puwede ring para kang sinisilaban. Ang ilan nga ay halos ayaw magdamit dahil ang paggasgas ng tela sa katawan ay may hatid nang sakit. Mayroon namang wala na talagang nararamdaman kapag nasira ang ugat. May mga nawawalan ng balanse.

Ano ang sumisira sa mga ugat na ito? Ang pangunahin dito ay ang pang aabuso sa katawan – ang mga manginginom ng alak, naninigarilyo, kulang sa sustansya ang katawan dahil sa kakakain ng junk food at mamantikang pagkain, sumosobra sa timbang, mahilig sa matatamis at nagkaka-diabetes. Ang mga nagka-kanser at sakit na shingles ay nasisira rin ang ugat. Gayundin ang mga naaaksidente.

Ang pagtanda ay maaari ring makasira sa mga ugat pero napapabilis ito ng mga una nating binanggit na kadahilanan.

Nakakasira rin ng ugat ang matagal na pag-upo at pagtayo. Kaya mas mabuting kapag nagta-trabaho ng nakaupo, tatayo rin makalipas ang isang oras ng pagta trabaho. Kung walang mapupuntahan, ikutan ang sariling silya ng tatlong beses. Kapag naman matagal na nakatayo, sikaping makaupo ng kahit saglit o ipatong ang isang paa sa mas mataas na patungan o step habang nakatindig ang isang paa. Pagpalit-palitin ang paang nakapatong sa patungan.

Huwag ding basta yumuyuko lalo na kung pupulot ng mga bagay. Mas magandang bababa ka ng paupo, habang nakadiretso ang katawan at dahan-dahang pulutin ang bagay. Nakakasira kasi ang biglang pagyuko o paglingon o pagpihit ng katawan sa ating nerves.

Napakahalaga rin ng nutrisyon, lalo na ang bitamina at mineral, para sa malusog na nerves. Kailangang balanse ang diet na mayroong prutas at gulay, whole grains tulad ng brown rice, karneng hindi mataba at iba pang protina. Ang karne, isda, itlog at low fat dairy food ay makakatulong para sa pangangailangan sa Vitamin B12.

Limitahan ang asukal, asin, palm at coconut oil, cream, butter at mga processed food kasama na ang cookies, chips, candy at crackers.

Oo nga at mayroong over the counter painkillers tulad ng ibuprofen kapag nananakit ang nerves. Pero ang kailangan ay matugunan ang pinanggagalingan ng problema sa ugat. Iwasan ang mga dapat iwasan at gawin ang mga nararapat para mapigil ang paglala ng problema sa ugat – kung gusto mong makatulog ng mahimbing sa gabi.