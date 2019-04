Pag-unlad ng industriya ng kape, pag-unlad ng Pilipinong magsasaka 

Kape ang katambal ng umaga para sa halos lahat ng ating mga kababayan, mayaman man o mahirap, sa bawat sulok ng bansa.

Dating isang major industry ang kape sa ating bansa, ngunit sa unti-unti itong napabayaan. Kung dati, sagana sa kita ang mga Pilipinong coffee grower, ngayon iba na ang sitwasyon.

Batid ni VP Leni Rob­redo na isa ang ating mga magsasaka sa pinakamahihirap sa bansa. Kaya sa anti-poverty program ng Office of the Vice President (OVP) na kilala sa tawag na, Angat Buhay, isa ang mga farmer sa aming tinututukang tulungan.

Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtutulay sa ating mga magsasakang nangangaila­ngan ng tulong, at sa mga grupo at organisasyong bukal ang pusong tumulong sa kanila.

Kagaya ito ng mga nakaraan nating kuwentuhan tungkol sa mga natulungang farmer sa Bicol, Ifugao, at sa iba’t ibang bahagi pa ng ating bansa.

Sabi kasi ni VP Leni, “By linking farmers to the market and by teaching them the strategies large agriculture corporations use, they have a better chance of getting out of poverty.”

Kaya ngayon, para tulungang makabangon ang ating mga coffee farmer, nakipag-ugnayan tayo sa the Coffee Heritage Project (CHP).

Isang Angat Buhay partner ang CHP at nakatutok sila hindi lang para palakasin ang industriya ng kape sa bansa, kundi para rin siguradu­hing naaalagaan ang social, environmental, at cultural perspectives ng pagtatanim ng kape. Sustainability ang layunin nila—gaya natin sa OVP.

Nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga coffee grower noong 2013. Maliban sa pagbubukas ng market para sa ating mga farmer, tinututukan din nila ang produksyon para matulungan maging competitive ang produkto.

Kuwento ni John Batara, Community Development Officer ng CHP: “Coffee is a highly competitive product. In the Philippines, we import a lot of coffee, more than what we produce.”

“So that’s why we have to directly engage with the farmers to ensure that we have our direct source, and also to help the farmers to bring back the glory of coffee here in the Philippines.”

Ngayon, sa tulong ng Angat Buhay program, patuloy na ang ugnayan ng mga coffee grower ng Kiangan sa CHP para patatagin ang industriya ng kape. Sa pamamagitan nito, natutulungan din natin ang pag-unlad ng buhay ng ating mga magsasaka.

Nagsimula ang proseso nang magkaroon ng soil testing sa Brgy. Julongan, Kiangan para makita ang estado ng taniman doon.

Tapos noon, nagkaroon din ng Coffee Sensory Workshop sa OVP na siya ding gagawin sa Kiangan, para pagyamanin ang kaalaman ng mga coffee grower doon sa iba’t ibang variety ng kape.

Maliban sa workshop, magkakaroon na rin ng direktang bibili sa mga produktong kape ng ating mga magsasaka doon.

Kuwento ni Felipe Binuhi, isang retired teacher at ngayo’y coffee grower na sa ­Kia­ngan:­ “I’m happy that we have buyers coming from outside, because my last three harvests I sold it locally, in town. Pero nga­yon parang hininto nila ang coffee shop nila so I have to look for buyers outside. Buti nalang may Angat Buhay at CHP na kami na katulong ngayon, kaya I’m happy with that.”

Simula pa lang ito ng matagalang pagtatrabaho natin para ma-revive ang industriya ng kape sa Pilipinas. Sa tulong ng mga Angat Buhay partners tulad ng CHP, may pag-asa pang muling makilala sa buong mundo ang sarap at aroma ng kapeng Pilipino—at dahil dito, may pag-asa ding gagan­da ang buhay ng mga magsasakang Pilipinong kape ang pangunahing produkto.