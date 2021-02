Pag-stalk sa Facebook nakakababa ng chance na maka-move on

Marami sa mga couple at in love sa ngayon ang tila may hangover pa sa kanilang pagdiriwang sa Valentine’s Day, pero siguradong marami rin ang tuloy lang sa araw-araw na routine lalo na kung hindi mo pa kayang mag-celebrate nito.

Bukod sa dahil wala ka pang nakikilalang better half o makakasama sa buhay, jowa, o kaya’y special someone, pwedeng rason ay hindi ka pa nakaka-move on sa dati mong relasyon. Kaya naman kung ang tanong mo araw-araw ay paano ba mag-move on, ito ang pwede mong gawin:

Lumayo muna sa social media. May mabuti bang nararamdaman sa pagtingin mo sa account ng ex? O masaya ka pa bang tumitingin sa news feed mo kung heart broken ka naman?

Batay sa isang pag-aaral na may kinalaman sa Facebook surveillance sa dating romantic partner o pag-stalk sa ex, lumalabas na ang mga taong sinusundan pa rin ang kanilang ex sa Facebook ay nagiging distress o nakakakuha lang negatibong pakiramdam, sexual desire, labis na pagka-miss sa dating partner o kaya’y mababang personal growth kumpara sa mga taong tumigil na sa pagiging Facebook friends sa kanilang ex.

Para maka-move on, pwede mo ring gawin ang pagkakaroon ng makeover, o pagiging fit. Ayon sa mga eksperto, nakaktulong ang ehersisyo para mapaganda ang iyong mood.

Sa isang pananaliksik, lumalabas na ang mga taong nagyo-yoga ay mas nalalagpasan ang mga negatibo nilang pakiramdam. Ang simpleng paggalaw rin umano ng katawan ay nakakabawas ng depresyon at nakakapagpataas naman ng endorphins, o ang kemikal na napo-produce ng katawan para mabawasan ang stress o nakaka-boost ng ating mood.

Pwede ring magbakasyon muna. Hindi na bago ang ‘soul searching’ sa mga taong naguguluhan sa sitwasyon na kanilang kinakaharap. Maaari nga na nagbigay sa iyo ng shock ang hiwalayan, kaya naman ang pagpapahinga ay maaaring makatulong para ma-relax ang katawan at isipan.

Napatunayan din ito ng isang pananaliksik na natuklasang ang kakayahan ng isang indibidwal na ma-handle ang breakup ay may kinalaman sa kung paano niya nauunawaan ang sarili.

Malay mo, sa pagbiyahe mo sa mga lugar na hindi pa napupuntayan ay makikilala mo na ang taong muling magpapatibok ng iyong puso. (Gel Manalo)