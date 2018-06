‘Pag pinalusot ang Meralco-MVP, ERC sweetheart deal: Graft ibabalandra vs Devanadera, iba pang commissioner

Nakaabang na ang kasong graft na ibabalandra ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate laban kay Energy Regulatory Commission (ERC) chairperson Agnes Devanadera at iba pang commissioner kapag inaprubahan ng mga ito at hinayaang makalusot ang tinaguriang ‘sweetheart deals’ ng Manila Electric Company (Meralco).

Sinasabing kuwestyunabale ang pitong power supply­ agreements (PSAs) na papalo sa trilyon-trilyong­ piso matapos na i-award diumano ito ng Meralco sa power generation companies (GENCOs) na pawang sister company din nito.

Ayon kay Zarate kakasuhan nila ang mga opisyal ng ERC bunsod ng nakatanggap na mga impormasyon na diumano’y ginagapang at may mga pagtatangka nang ilusot para maaprubahan ang pitong PSAs kahit hindi tumalima ang Meralco sa competitive selection process (CSP).

“While earlier ERC accommodations for the Meralco PSAs came before Devanadera ­assumed ERC’s ­leadership, we gua­rantee that any attempt on her part to approve the PSAs despite clear ­findings of violations would earn for her criminal and administrative charges,” pagbibigay-diin ni Zarate. “We will also file similar charges anew against the other commissioners who will also approved it,” ayon kay Zarate.

Sa konklusyon ng joint report ng dalawang­ komite sa Kamara ang House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Energy, lumilitaw na posibleng nagkaroon ng pagkukulang sa panig ng ERC kaugnay sa inilabas na resolusyon kaya naantala ang implementasyon ng CSP.

Binanggit ni Zarate na ang CSP ay dinisen­yo para makaagap ng mas mababang singil sa kuryente.

Ilulunsad dapat aniya ang CSP noong Nobyembre 7, 2015 pero naantala ito at iniurong sa Abril 30, 2016 matapos maglabas ang ERC ng Resolution No. 1 sa ilalim ng pamumuno noon ni Jose Vicente Salazar.

Ang kuwestyuna­bleng pagkakaantala ay nagbigay-daan para makapaghain ang Meralco sa ERC ng PSAs na hindi na dumaan sa CSP.

Gayunpaman, lu­malabas sa joint House committee report na ang Resolution No. 1 ng ERC ay iligal. ­