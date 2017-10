Pag nag-ala-Xander Ford “Malulungkot ang Pilipinas…” – Empoy 

“Hindi ko naisip kasi kapag binago ko ang mukha ko, baka malungkot ang Pilipinas,” ang walang kayabang-yabang na sagot ni Empoy Marquez nang tanungin siya sa presscon ng The Barker kung may plano rin siya na magparetoke ng mukha, tulad ng ginawa ni Arizala.

Sinabi ni Empoy na iginagalang nito ang pasya ni Arizala dahil kung saan ito masaya, susuportahan niya.

Hindi pa nagbabago ang ugali ni Empoy, kahit nakatikim na ng isang blockbuster movie at sana nga, manatili ang kanyang humility. Hindi rin kailangan ni Empoy na magpaayos ng mukha dahil ang itsura at talent niya ang nagustuhan at minahal ng kanyang mga taga-hanga.

Dennis, bilib na bilib kay Empoy

Si Dennis Padilla ang nakakita sa malaking potens­yal ni Empoy Marquez na magbida sa pelikula. Sa mga hindi nakakaalam, ginagawa na ni Empoy ang The Barker bago pa ipinalabas sa mga sinehan ang Kita Kita.

Muntik nang hindi matuloy ang The Barker dahil hindi tumupad sa usapan ang tao na unang nilapitan ni Dennis at ng comedian na si Gary Lim para mag-finance sa kanilang project.

Ang journalist at movie producer na si Arlyn dela Cruz ang nagkuwento ng mga nangyari.

“Ang totoo niyan, si Dennis at si Gary ang lumapit sa akin dahil me­ron daw silang pelikula. Meron daw silang producer na ipo-produce ‘yung pelikula na gusto nilang gawin.

“Tapos, sa isang restaurant, binuo namin ‘yung istorya. ’Yung producer na ‘yon, hindi natuloy so bagsak ‘yung emosyon. Ang taas-taas ng emosyon namin.

“Sabi ko, give me one week. After a week, itutuloy natin ‘yung proyekto. Nagulat siya nang sinabi ko, game na tayo. Sabi ko, wala pa tayong leading man.





“Wala kaming alam diyan sa Kita Kita, wala kaming alam sa ibang projects ni Empoy. We were just ready to shoot the film.

“Si Dennis ang direktor pero iba ‘yung producer tapos kukuhanin nga niya ‘yung production. ‘yung Blank Pages Production my team, to produce the film. Somebody else would finance it.

“So hindi nagkatawang-tao, drawing ‘yung producer, kaibigan ni Gary ‘yon. Sa madaling-salita, bokya again, dapat walang proyekto. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang linggo, itutuloy natin ‘yon. Amen,” ang kuwento ni Arlene na producer ng independent production company, ang Blank Pages Productions.

Unang project ni Dennis bilang direktor ang The Barker pero walang nararamdaman na pressure ang comedian, kahit marami ang nagsasabi na dapat mapantayan ng pelikula niya ang box office success ng Kita Kita.

“’Yung first location shooting lang, the rest hanggang mag-ending siya, unti-unti nang nawala ‘yung pressure sa katawan ko lalo na nu’ng na-edit ko ‘yung material.

“Na-relax na ako, nakita ko na positive ‘yung reaksyon ng mga tao sa The Barker. Nakita ko ‘yung comments sa social media.

“Actually, kinakabahan ako sa araw ng showing pero ngayon, parang relax pa ako dahil sabi nila, marami nang views, 3.5 million kaya huwag ka nang masyadong kabahan pero siguro, pagdating ng showing, do’n ako kakabahan,” ang sabi ni Dennis na naniniwala sa kakayahan ni Empoy bilang komedyante at lead star ng pelikula.