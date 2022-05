Pag-isipang mabuti iboboto! Pilipinas iligtas sa kamay ng magnanakaw, manloloko- Lacson

“Sa May 9, sa Lunes kapag tayo ay naglakad papunta sa polling precincts at tayo ay nagsimulang pumili ng ating kandidato, huwag po tayong magkamali.

Ang nakasalalay po rito ay buhay ng ating mga anak, at magiging anak ng ating mga anak. Ang susunod na henerasyon ng Pilipino, sa kanila po natin ialay ang ating boto.”

Ito ang mensahe ni presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson para sa lahat ng mga Pilipino na muling gagamitin ang kanilang karapatan para pumili ng susunod na mga magsisilbi sa ating bansa.

Bilang marka ng pagtatapos ng 90 araw niyang pangangampan¬ya, idinaos ang miting de avance ni Lacson sa Cavite na kung saan din ginanap ang proclamation rally ng kanyang grupo.

Kasama ng magka-tandem na Lacson ang mga nanatili sa kanilang senatorial ticket na sina public health advocate Dra. Minguita Padilla, dating Philippine National Police chief Guillermo Eleazar, dating Agriculture Secretary Emmanuel ‘Manny’ Piñol at mga guest candidate na sina dating Senador Gregorio ‘Gringo’ Honasan II at Joseph Victor ‘JV’ Ejercito.

Sa kani-kanilang mga talumpati, lahat ng mga tumatakbo sa senador ay nagpahayag na ipinagmamalaki nilang mapabilang sa senatorial slate ng pinakakuwalipikado at may kakayahan na susunod na presidente at bise presidente.

Sa pagharap sa mga tagasuporta, nanawagan si Lacson na pag-isipang mabuti ang iboboto upang hindi magdusa ang mga Pilipino sa susunod na anim na taon sa kamay ng magnanakaw, manloloko o mapagkunwari.

“Huwag nating payagan na ang ating kabataan — ang susunod na henerasyon — ay mawalan ng pag-asa sa ating bayan. May pag-asa ang Pilipinas, may pag-asa ang Cavite, may pag-asa ang Carmona, may pag-asa ang bawat sulok sa ating bansa basta’t pumili tayo ng tama,” pahayag pa ni Lacson. (Eralyn Prado)