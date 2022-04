‘Pag Intsik may nakawan agad kay Gordon – Digong

Kinantiyawan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Richard Gordon dahil hanggang ngayon ay walang maipakitang resulta sa napakahaba nitong imbestigasyon sa biniling medical supplies ng gobyerno para sa pagtugon sa COVID pandemic.

Sa kanyang dinaluhang campaign rally sa Caloocan City nitong Martes ng gabi, sinabi ng pangulo na puro duda lang ang senador at kapag may naugnay na Chinese sa transaksiyon ng gobyerno ay pagnanakaw agad ang nasa isip.

“Akala naman nitong si Gordon basta may Intsik, nakawan agad. So, nag-imbestiga siya, wala naman hanggang ngayon. Walang findings, siya lang ang nagsasabi. Kaya ako sabi ko kung ito lang man ang… at saka kung magsalita akala mo kung sino,” anang pangulo.

Muling inungkat ni Pangulong Duterte ang P86 million na hindi pa naisasauli ni Gordon sa gobyerno matapos magpasya ang Kataas-taasang Hukuman na isauli niya ang nabanggit na halaga na dinis-allow ng Commission on Audit. (Aileen Taliping)