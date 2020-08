Pag-imbak ng pagkain, gamot atbp sinulong ni Lapid

Naghain ng panukalang batas si Senador Manuel “Lito” Lapid na layong bumuo ng “National Emergency Stockpile” o ang sentral na imbakan ng mga pagkain, gamot, tent, kama at iba pang gamit na kailangan kapag may emergency.

“Responsibilidad ng ating gobyerno na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan lalo sa gitna ng kalamidad at mga emergency, at magagawa lamang iyan kung may sapat tayong supply ng gamot, pagkain at basic commodities,” ani Lapid.

“Layunin ng aking panukala na maiwasang umasa ang ating bansa tuwing may kalamidad sa supply na magmumula sa ibang bansa na pihadong mahal ang presyo at malamang pa ay hindi rin sapat para tugunan ang ating pangangailangan,” aniya pa.

Sinusulong niya ito ngayong patuloy na nagkukulang ang mga medical supply para sa frontliners, limang buwan simula nang harapin ng bansa ang coronavirus pandemic.

Kapag nakabuo na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ng National Emergency Stockpile, kailangang kasama sa reserba nitong suplay ang bakuna, antidote, iba pang kritikal na medical supply at essential raw materials.

Ang paggamit sa imbakan ay limitado sa mga pagkakataong dineklara ng gobyerno ang national o local state of calamity o emergency, at dapat naaprubahan muna ng NDRRMC.

Magiging strictly confidential din ang aktuwal na lokasyon ng stockpile at hindi isasapubliko.

Kailangan ding i-monitor ang dami, expiration date , at shelf life ng mga gamit sa imbakan.

Nakasaad din sa panukala na para maiwasan ang pagkabulok at pag-aksaya, kapag may mga bagay na malapit nang mag-expire ay ido-donate at ililipat ito sa mga kaukulang ahensiya gaya ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH), mga government hospital at local government unit.