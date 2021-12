Pag-ibig ang kulay ng Pasko

Mapaglaro ang tadhana minsan. Halos isang linggo na lang bago mag-Pasko, matapos ang mapanghamon na namang taon ng pamumuhay sa ilalim ng pandemya, nanalasa ang bagyong Odette. Sa mga ulat ni Leni Robredo mula sa pagbisita niya sa mga lugar na malubhang tinamaan, nakita natin kung gaano kalawak ang naging danyos: Giba ang mga kabahayan. Hindi madaanan ang mga kalsada. Tumbado ang mga poste ng kuryente. Walang signal. Walang tubig. Walang pagkain.

At ang masaklap pa: Walang balitang nakakarating sa mga mahal sa buhay na malayo’t puno ng pag-aalala sa sinapit ng kanilang mga kapamilya. Marami ring hindi nakakaalam sa takot at pagdurusang pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Sabi ng mga naapektuhan, malaking factor sa mala-blackout na ito ang pagpapasara ng ABS-CBN, ang natatanging network sa bansa na may kakayahang mag-cover ng mga sakuna at maghatid ng ora-oradang balita kahit gitna ng landfall ng bagyo. Malungkot at nakakagalit isipin na napakalaking tulong sana nito kung hindi pinairal ng mga kinauukulan ang pansariling interes. Pero mukhang ganito na nga ang nakasanayan natin, ano: Tayo-tayo na lang talaga ang magtutulungan at magsasaluhan.

Kaya naman sa pangunguna ng Robredo People’s Council, naglunsad ang mga Kakampink ng pambansang relief operations na nagtrabaho 24/7 upang agarang makapagpadala ng tulong sa Visayas at Mindanao. Sa direktiba nina Leni at Kiko, ginawang sentro ng relief ops ang Leni-Kiko Volunteer Center sa Katipunan, Quezon City. Sa loob lamang ng isang linggo, daan-daang deployments at distribution ng relief goods na ang naitatala, at nakalikom na rin ang inisyatibang ito ng P10 milyon na cash donations.

Totoong mabigat sa dibdib marinig at mabasa ang mga kuwento ng nasalanta ni Odette – pero nakakagaan din sa pakiramdam makita ang klase ng pagbabayanihang likas sa ating mga Pilipino. Halimbawa, ilan sa relief goods na natanggap ng RPC ay mula sa mga indibidwal na nais makatulong, kahit man lang sa pag-donate ng ilang pirasong cup noodles at ilang bote ng drinking water. Marami din sa cash donations ay galing sa alkansya ng mga batang dinonate ang kanilang ipon, o sa mga walang-wala na pero nais pa ring makiambag. Nakapost ito sa kanilang opisyal na Facebook page, kung nais ninyong malaman ang mga detalye. Para naman sa mga gustong tumulong, naroon din ang detalye ng mga kailangan nila sa relief operations (bukod sa mga donasyon, kailangan din nila ng tagabuhat at taga-repack). Hanapin lang ang Robredo People’s Council.

Malinaw na napakahalaga ng panawagan ni VP Leni sa atin: Kailangang magkaisa, kailangang mas paigtingin ang tulungan, at kailangang masiguro natin na wala tayong kababayang magpa-Pasko na wala man lang pag-asa at walang makain o masilungan. Panahon ito hindi para magbangayan kundi para mag-kapitbisig at pairalin ang pagmamahal para sa kapwa Pilipinong kasalukuyan ay nagdurusa’t nahihirapang makabangon.

Pero gaano man kadami ng nagawa (at ginagawa!) ng mga volunteer-driven na inisyatibang gaya ng sinimulan ng mga Kakampink, kulang pa rin ito kung hindi tutumbasan ng angkop na pagtugon mula sa pambansang pamahalaan. Wala pa ring tatalo sa lideratong mabilis kumilos, na ang isasagot sa ‘yo ay “Wag kang mag-alala, may plano na tayo para diyan” o kaya “Gagawan tayo ng paraan” imbes “ganyan talaga ang buhay” o “pasensya na, naubusan na tayo ng pera” habang ilang ulit ding binawasan ang ating calamity fund.

Higit pa sa pagkapit-bisig tuwing may sakuna ay ang pagsigurong magkakaroon tayo ng kinabukasan kung saan handa ang gobyerno para sa kalamidad, at walang bata o kapos-palad na kailangang isakripisyo ang kanilang pinaghirapang alkasya dahil hindi makatugon ang pamahalaan. Ang pagpili nang maayos, ang paghalal ng mahusay at tapat na pinuno – ito mismo ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig para sa kapwa.