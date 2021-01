Pag-donate ng bakuna sisimplehan proseso

Hinimok ng ilang senador ang Food and Drug Administration (FDA) na paikliin ang proseso para sa donasyon ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas.

Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole, tinanong ni Senador Francis Tolentino kung ang isang asosasyon ng mga Pinoy sa Amerika ay tax free kapag nag-donate ng bakuna na naisyuhan na ng emergency use authorization (EUA) doon at ipadadala sa Pilipinas.

“Kapag po kasi dumating siya sa Customs, kapag gamot siya, hahanapan po siya ng Customs ng clearance kung may EUA siya. `Di siya papasukin dito kung wala,” sagot ni FDA Director General Eric Domingo.

“Ang mangyayari po kapag ganoon, ire-refer po sa Department of Health, ‘yong Bureau of International Health Cooperation, tapos ang Department of Health po ang maaaring tumanggap ng donation para doon sa LGU and the DOH will then apply for a permit from the FDA, for an emergency use,” paliwanag nito.

Sabi pa ni Domingo, kailangang kumuha pa rin ng EUA sa FDA kahit na mayroon na nito mula sa bansang pinagmula ng naturang bakuna.

Hindi siya automatic. kailangan po ma-prove niya na stable din pag nakarating dito sa Pilipinas ‘yung produkto,” abi pa ni Domingo.

Pero hirit ni Senador Panfilo Lacson, dapat padaliin ng gobyerno ang proseso para sa mga donor at recipient ng COVID-19 vaccine.

“Kung ganoon ang situation magdo-double handling tayo kasi dadaan tayo sa logistical requirements ng DOH, ng NTF tas ita-transport na naman papunta sa LGU na pwede namang directly napunta ‘yung donation,” sabi ni Lacson.

Sinabi naman ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na gagawa ang pamahalaan ng hakbang para simplehan lang ang proseso para dito. (Dindo Matining)