‘Pag di kumanta itapon ko sa ilog – Duterte

By Aileen Taliping

NAIS ni Pangulong Rodrigo Duterte na makaharap at makompronta ang may-ari ng dia­lysis center dahil sa insidente ng umano’y ‘ghost treatment’ sa mga naging pasyenteng miyembro ng Philippine Health Insu­rance Corporation o PhilHealth.

Sinabi ng Pangulo sa isang dinaluhang aktibidad sa Davao City, Sabado nang madaling-araw, na aatasan niya ang National Bureau of Investigation (NBI) para arestuhin ang may-ari ng WellMed Dialysis and Laboratory Center sa Novaliches, Quezon City.

Ayon sa Pangulo, kapag hindi nagsabi ng totoo ang may-ari ng dialysis center ay ipapatapon ito sa Ilog Pasig.

Marami pa aniya siyang dapat gawin para matigil ang korapsiyon sa bansa dahil sadyang talamak ang problemang nakaugat sa gobyerno.

“I’ll tell the NBI, arrest the idio­t. Bring him to Malacañang and I’ll ask him: Tell me the truth or I ‘ll throw you to the river. But he will be extricated, we will not allow him to be drown,” anang Pangulo.

Naunang isiniwalat ng dalawang whistleblower na mara­ming pasyente ang patuloy na sinisingil ng clinic sa dialysis kahit matagal nang patay. Libre kasi ang 90 beses na dialysis kada taon sa PhilHealth member. May ilang pasyente ang naka-10 hanggang 20 dialysis lamang bago namatay pero patuloy na kinukubra sa PhilHealth ang bayad hanggang maka-90 dialysis. Bawat sesyon ng dialysis ay nagkakahalaga ng P2,600.

Buwelta naman ng WellMed, ang dati nilang assistant mana­ger na si Edwin Roberto, at da­ting PhilHealth officer at cashier Liezel Santos, ay magkasabwat sa raket at idinadawit lamang ang clinic.

Samantala, nais naman ng Pangulo na balasahin ang PhilHealth dahil sa nabunyag na iregularidad sa ahensiya.

Batid ni Pangulong Duterte na maraming nakikinabang sa PhilHealth subalit ang mahigit isang daang bilyong pisong kinukubra ng mga ospital ay hindi kapani-paniwala.

“When I go back, I’m ma­king the announcement that I am maybe reshuffling the PhilHealth. And I will… marami ta­lagang may sakit na nakikinabang sa PhilHealth. But the sheer amount na 100 something billion is totally, totally unacceptable sa ahensiya,” diin ng Pangulo.

Wala aniya siyang duda sa integridad ni PhilHealth acting President Dr. Roy Ferrer dahil isa ito sa mga kumokontra sa mga prebilihiyong matinding naabuso sa ahensiya.

Pero kailangan aniya nitong ireorganisa ang ahensiya at magpatupad ng sistema para matukoy kung hanggang saan ang lawak ng iregularidad.

“For the sheer amount that was lost, I have to reorganize your entity, change maybe all of you and install a more—systems of accounting and accountabi­lity. Bakit umabot ng ganoon kalaki without the necessary checks along the way?” dagdag ng Pa­ngulo.