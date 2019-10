Pag-ban sa boxing lumalakas

MULING umingay ang panawagan na i-ban na ang boxing kasunod ng pagkamatay ni American fighter Patrick Day.

Miyerkoles binawian ng buhay si Day apat na araw tapos ma-coma nang ma-knockout sa 10th round ng bakbakan nila ni Charles Conwell sa Chicago. Edad 27 lang si Day, nagka-brain injury sa bugbog na inabot sa 2016 Olympian.

Nangunguna sa panawagan ang brain injury charity Headway.

Nagpahatid ng condolences at suporta sa pamilya ni Day ang charity, tapos ay sinabi ng chief executive nitong si Peter McCabe: “How many more lives have to be needlessly damaged or lost before this senseless sport is banned?”

Pang-apat na si Day sa mga boxer na namatay sa ring nitong 2019. Noong July ay magkasunod na binawian ng buhay sina Maxim Dadashev, 28, ng Russia at Hugo Santillan, 23, ng Argentina. YUmao si Boris Stanchov ng Bulgaria nitong isang buwan nang lumaban gamit ang lisensiya ng pinsan.

Maraming fighters ang nagbigay-pugay kay Day, kabilang si dating world cruiserweight champion Tony Bellew na may panawagan din sa boxers.

“(Do not) prolong your stay in the business,” ani Bellew. “Get in and get out.”

May nanawagan na pagtuunan ng pansin ang safety ng fighters.

“Knowing what these guys give, we have to make sure as a sport we do better. We need to respect these fighters,” ani promoter Eddie Hearn. “There is no one to blame, it is a tragedy of the sport. We have to make sure the positive effect Patrick had on the community remains.” (VE)