Pag-asa sa hinaharap

Sa survey ng Social Weather Stations (SWS) noong Nobyembre 2020, 44 porsyento o halos lima sa bawat sampung c ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay ngayong 2021 sa kabila ng COVID-19 pandemic. Siyam na porsyento naman ang nagsabing lalo pang lalala ang sitwasyon ngayong taon, 36 porsyento ang kumbinsidong walang pagbabago, habang 11 porsyento naman ang walang komento.

Nakakalungkot na maraming Pilipino ang negatibo ang pananaw sa buhay. Marahil, sila yung mga nawalan ng trabaho o kaya’y sapat lang ang kinikita upang makaraos araw-araw.

Kaya naman po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay handang umalalay sa mga Pilipinong gustong matuto at magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan. Marami po tayong nakahandang scholarship programs para sa mga Bicolano, sa tulong na rin ng ating partner, ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Nagagalak po akong ibalita sa inyo na noong Disyembre 21, 2020, nagtapos ang mga benepisyaryo ng AKB sa Dressmaking NC II ng TESDA Sorsogon. Ginanap po ang seremonya sa Barangay Capuy, West District, Sorsogon City kung saan dumalo si TESDA Provincial Director Arcangel T. Rodriguez at ilan pang opisyal ng ahensiya. Nagpapasalamat po ako sa mainit na pagtanggap sa atin ng mga residente, lalo na kay Barangay Chairman Ramon S. Licup.

Kasabay rin sa simpleng seremonya ang pamamahagi ng kanilang allowance sa loob ng 35 araw. Ito’y bahagi ng programang Tabang sa Kabuhayan ng AKB. Nagbahagi po ang inyong lingkod ng maikling mensahe sa mga nagtapos. Tiniyak ko sa kanilang hindi magsasawa ang AKB sa pagsuporta at pagtulong sa mga nais mag-aral at maghanap ng trabaho.

Nakikita ko sa kanilang mga mukha na hindi sila nangangamba sa kanilang kinabukasan dahil kahit paano’y may natutunan na sila na maaaring pagkakitaan kahit may pandemya.

Bukod sa dressmaking, may iba pang maaaring pag-aralan ang ating mga kababayan sa Bicol tulad ng proper food preparation at preservation. Noong Disyembre ng nakaraang taon, sumailalim sa orientation at Training Induction Program (TIP) ang mga benepisyaryo mula sa mga barangay Poblacion, Maravilla at Malibas sa covered court ng Palanas, Masbate. Tuturuan sila ng tamang salting, curing at smoking ng isda at iba pang pagkain.

Nitong Enero 16 lamang, nagsagawa din ng pre-assessment ang Ako Bicol at TESDA sa mga Special Training for Employment Program (STEP) Trainees of Processed Food sa Palanas National Agriculture High School sa Sta. Cruz, Palanas, Masbate. Natutuwa naman tayo at malayo na ang kanilang narating sa pagsasanay.

Kaya ang mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag po kayong panghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Nandito po ang inyong lingkod at ang AKB, kasama ang partner nating TESDA na handang tumulong sa mga nais magkaroon ng oportunidad na makapaghanap ng maayos na trabaho at makatulong sa kanilang pamilya sa hinaharap.