Pag-asa at suporta para sa mga senior high sa Bohol

Gaya ng napakarami nating kuwento nitong nakaraang dalawang taon, patuloy ang pagtatrabaho natin para sa ating mga kababayang nanga­ngailangan ng tulong.

Sa pamamagitan ng Angat Buhay program ng Office of the Vice President at ni VP Leni Robredo, inaabot natin ang ating mga kababayang nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit at pinakamahihirap na bayan.

Noong isang linggo, ikinuwento ko sa inyo ang proyekto ng Angat Buhay sa probinsya ng Quezon para sa mga estudyante sa Bagupaye National High School at Pakiing National High School.

Pinag-usapan din natin ang kahalagahan ng edukasyon bilang instrumento para malabanan ang problema sa kahirapan.

Nitong Huwebes lang, isa na namang paaralan ang pinuntahan ni VP Leni. Sinadya niya ang Bohol para magbigay ng tulong sa mga senior high school student na problemado dahil kulang ang kanilang kagamitan sa eskuwelahan.

Kagaya ng sinabi natin noong Sabado, mala­king pagbabago ang dala ng programang K-12 ng ating pamahalaan. Maraming paaralan ang hindi kayang makisabay lalo pa’t malaking pondo ang kakailanganin para dito.

Sa tulong ng Angat Buhay partner na Masflex-KitchenPro at La Opala, nakapagdala tayo ng mga kagamitan pangkusina at iba pang equipment na magagamit ng mga senior high student sa Lourdes National High School.

Kuwento ni VP Leni, “Iyong sa Lourdes [National] High School, ito kasi iyong only senior high dito sa Panglao. Nakita namin iyong opportunity. Given na wala naman kaming pondo for programs, so dependent kami sa partners, marami kaming partners na puwedeng makatulong.”

“Private [partners] na puwedeng makatulong sa mga estudyante,” dagdag niya. “Kaya nagbigay ng lahat na kailangan na equipment para maging maayos iyong culinary track ng senior high.”

Maliban sa mga kagamitan, sinisigurado din ni VP Leni na magkakaroon ng oportunidad ang mga estudyante na mapalawak pang lalo ang kanilang kaalaman para maihanda sila sa pagsabak sa trabaho kapag sila’y nakatapos na.

“Kasali iyong capacity-building. In fact, kanina nasimulan na. Kasama natin si Chef Gene Gonzalez, tinuruan sila. Tapos magbibigay ng scholarships para dalhin sa Manila after graduation,” dagdag ni VP Leni.

Mahalaga para kay VP Leni na patuloy na tutukan ang edukasyon ng ating kabataan. Kaila­ngan nila ito para mabigyan sila ng pagkakataong mabago ang kanilang buhay – malayo sa kahirapan.

Pero hindi lang doon tumitigil ang pagtulong ng Angat Buhay.

Sa pagbabang iyon ni VP Leni sa Bohol, tiningnan din niya ang posibilidad na matulungan ang komunidad mismo. Hindi lang ang mga kabataan ang kailangan nating tulungan, buong Bohol kailangan din ng suporta.

Habang patuloy na pinag-aaralan ng A­ngat Buhay kung ano pa ang maaring itulong sa Bohol, panatag na ako’t kahit papano ay may natutulungan na tayo. Sa maliit na paraan, naabot na natin ang ating mga kabataan.

Higit pa sa mga kagamitang tulong para sa kanilang pag-aaral, may mahalaga tayong dala sa mga estudyante ng Lourdes National High School. Ngiti pa lang nila, alam na na­ting nakapagbahagi din tayo ng pag-asa. Pag-asa at lakas ng loob na sila mismo ay kayang mabago ang sarili nilang bukas.

Si Georgina Hernandez ang tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo. Siya rin ang namumuno sa Angat Buhay program ni VP Leni. Layunin nitong tulungan ang pinakamahirap na komunidad sa ating bansa sa pakikipag-partner sa mga pribadong kompanya at iba pang volunteer groups. Mag-email sa kanya sa angatbuhay@gmail.com o mag-text sa 0916-705-0273.