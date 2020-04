Pag-aresto sa mga nagugutom sa QC kinondena ng Bayan Muna

Kinondena ni Bayan Muna Party-list Rep. Ferdinand Gaite ang marahas na pagbuwag at pag-aresto sa mga residente ng Sitio San Roque, Barangay Pag-asa, Quezon City na nagtipon-tipon Lunes nang umaga para manawagan ng pagkain at cash assistance mula sa barangay at local government.

“Bayan Muna demands for the immediate release of those arrested this morning,” giit ni Gaite.

Nagbabala pa ito na habang mabagal ang aksyon ng national at local government sa pagkalam ng sikmura ng mga tao, hindi maiiwasang mag-alburuto at magprotesta ang mga ito kahit na may banta ng coronavirus.

“This is what we get when a government confronts a health crisis as a peace and order issue, we get military men at the helm of the government’s action plan, and we get brutal response to legitimate demands. Not food, not cash, not assistance,” himutok pa ng mambabatas.

Umaabot sa 21 residente ng sitio ang inaresto at kinulong ng Quezon City Police District at hinahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso.

Hiniling na ni Mayor Joy Belmonte sa QCPD na pakawalan ang mga inarestong residente. Nanindigan naman ang QC governmnent na tuloy ang pamimigay nila ng food packs sa mga residente ng siyudad, bagama’t umaangal ang mga naninirahan sa Sitio San Roque na hindi nakakarating sa kanila ang tulong ng lokal na pamahalaan.

Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang pamamahagi ng P200 bilyong cash at food aid sa mga mahihirap, alinsunod sa Bayanihan to Heal as One Act. (JC Cahinhinan)