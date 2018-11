Pag-aresto kina Satur Ocampo, congresswoman, et al iprinotesta

NAGSAGAWA ng kilos-protesta ang mga guro para ipanawagan na kagyat na palayain at iatras ang demanda laban kina ACT Teachers Party-list Rep. France Castro, dating Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at iba pang hinuli sa Talaingod, Davao del Norte.

Nagtipon-tipon ang mga gurong kasapi ng Alliance of Concerned Teachers sa Boy Scout Rotonda, Tomas Morato sa Lungsod ng Quezon kahapon nang hapon.

Ipinahayag ng mga guro ang matinding pagkondena sa iligal na pag-aresto kina Castro, Ocampo gayundin sa mga misyonaryo, titser at administrador ng Lumad school na Salugpongan.

Iginiit ng grupo ng mga guro na agarang ibasura ang diumano’y mga gawa-gawang kaso at dagliang palayain ang 18 mga kasama sa National Solidarity Mission na sumaklolo sa mga estudyante at guro ng Salugpongan na diumano’y hina-harass ng militar at paramilitary group sa Talai­ngod, Davao del Norte.

Samantala, ayon kay ACT Teachers Rep. Antonio Tinio, lalo umanong nalantad ang hindi magandang epek­to ng ipinatutupad na Martial Law sa Minda­nao.

“The solidarity mission was conducted to give support to students and teachers of Lumad schools in Talaingod, who have been the target of harassment by military and paramilitary forces for weeks,” pahayag ni Tinio.

“This shows how, under the Martial Law regime in Mindanao, the basic rights of the most marginalized are denied them while the interventions of human rights defenders are criminalized,” dagdag nito.