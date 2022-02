Pag-aresto kay doc pinakakalkal sa CHR, Kamara

Pinaiimbestigahan ni House Deputy Minority leader and Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa Commission on Human Rights (CHR) ang ilegal na pag-aresto sa isang doktor na human rights advocate, kamakalawa sa San Juan City.

Sa report, lumitaw na inaresto ng pinagsanib na ahente ng pulis at militar si Dr. Maria Natividad Marian Castro sa bahay ng kapatid nito sa San Juan dahil umano sa kasong kidnaping at serious illegal detention sa Caraga.

Ayon kay Zarate, kailangan malaman ang kinaroonan ng doktor na hanggang ngayon ay hindi matiyak kung nasaan matapos arestuhin bukod sa pinagkaitan umano itong makausap ang kanyang abogado at pamilya.

“Up till now, her captors have yet to give an original copy of the supposed warrant of arrest and other documents justifying her arrest,” ayon kay Zarate.

Sinasabing dinala umano ito sa Butuan City na hindi man lamang isinaalang-alang ang ‘Miranda rights’ nito.

Dahil dito, panawagan ng solon sa Commission on Human Rights (CHR) ang madaliang pag-imbestiga sa pag-aresto sa doktor.

Maghahain na rin ng resolusyon ang Bayan Muna na kokondena at hihiling ng imbestigasyon sa Kongreso kaugnay sa naturang usapin. (Eralyn Prado)