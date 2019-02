Pag-angkon ni Tagle sa pagpangabuso sa mga pari, gidayeg sa Malacañang

Gidayeg sa Malacañang ang pagpaubos ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle human niya angkona sa Vatican Summit ang kasaypanan sa pipila ka alagad sa Simbahan.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga usa kini mahinungdanong lakang ang gihimo ni Tagle dihang gituki ug gihisgutan ang mga kabataan nga biktima sa pagpangabuso sa pipila ka sakop sa Simbahang Katolika.

Matud niya mao kini ang gipasabot ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga pakigpulong ug nagpamatuod kini nga adunay basihanan ang iyang birada sa pipila ka alagad sa Simbahan.

“We view the presentation of Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle during the historic Vatican Meeting, ‘The Protection of Minors in the Church’ as a significant undertaking in raising awareness on child abuse committed by the members of the clergy. This is a common theme of President Rodrigo Roa Duterte’s speeches and a validation of his running criticism on the men of the cloth,” matud ni Panelo.

Sa mga pakigpulong ni Presidente Duterte giestorya niini ang iyang kadinatian sa usa ka pari sa Davao City diin nakasinati kini ug ang iyang classmate sa pagpangabuso.

Milaum ang Palasyo nga ang isug nga pag-angkon ni Tagle sa mga sikreto sa Simbahan mahimo kining dalan sa “cleansing process” sa Simbahan.

Naglaum usab si Panelo nga samtang anaa sa puwesto si Pope Francis sa Vatican magpadayun ang tinguhang reporma sa Simbahan.