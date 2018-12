Pag-ambush ni Loot, mandu ni Roxas kumedya lang – Panelo

Klaro nga giingong kumedya lang ni Presidente Rodrigo Duterte ang yang giingon nga si kanhi Interior secretary ug iyang kaatbang sa 2016 presidential elections nga si Mar Roxas ang nag sugo nga patyon ang mayor sa Daanbantayan, Cebu nga si Vicente Loot.

Sa statement nga nakuha sa Inquirer.net kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, giingong dili angayang seryosohon publiko ang giobgob ni Duterte tungod kay klaro kining kumedya lang sa Predidente.

“Obviously PRRD was saying it in jest making it appear that he was telling his crowd in confidence with his Psst,”matud ni Panelo.

Nahimong topic ni Duterte si Loot tungod sa kalambigitan niini sa illigal nga drugas ug nailhang kaalyado ni Roxas.

Nasayran nga gipasanginlan kaniadto ni Duterte si Loot nga giprotektahan ang mga drug lord apan gipanghimakak kini sa Mayor.