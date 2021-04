Pag-akyat ng volcanic fluid naitala sa Taal

MATAPOS ang mga naitatalang volcanic earthquake nagkaroon na rin ng pag-akyat ng mainit­ na volcanic fluid sa main crater lake ng Taal Volcano, ayon sa Philippine Institute of Volcano­logy and Seismology (Phivolcs).­

Ayon sa Phivolcs sa nakalipas na 24 oras ay nakapagtala din ng 2 volcanic earthquake, paglabas ng abo na may taas na 300 meter, pagtaas ng asupre level na nasa 2,708 tons at patu­loy na pag-init ng bulkan na nasa 71.8 degree Celsius.

“Ground deformation parameters continued to indicate a “very slow and steady inflation and expansion of the Taal region since after the January 2020 eruption. These parame­ters indicate persistent magmatic activity at shallow depths beneath the edifice,” paliwanag ng Phivolcs.

Nakaalerto pa rin ang mga lokal na pamahalaan sa paligid ng bulkan dahil sa aktibidad nito. (Tina Mendoza)